El nuevo portal www.3Dworld.es se estrena con el nuevo año y nueva década

Ofrece servicio post-venta, reparación, formación y asesoramiento a usuarios de impresoras 3D en España. Además cuenta con una tienda online para la venta de impresoras 3D en oferta y de segunda mano y de accesorios como filamento de bajo coste Dirigido principalmente al colectivo de usuarios “Maker”, educadores tecnológicos y formadores que ya tienen una impresora 3D, 3Dworld.es es un portal innovador con soluciones prácticas de servicio post-venta, reparación, formación presencial y/o remota, asesoramiento especializado, etc. Cuenta con tienda online para la venta directa de impresoras 3D en oferta y de segunda mano, accesorios, repuestos y sobre todo filamento de bajo coste para usuarios de impresoras 3D de tecnología FDM (Modelado por deposición de filamento) de las principales marcas.

La tecnología de impresión 3D se extiende de forma imparable. En apenas 5 años, la tecnología de impresión 3D basada en FDM ha demostrado ser una de las tecnologías emergentes de mayor crecimiento en la sociedad digitalizada y forma parte - junto con la robótica y el software de diseño 3D – del conjunto de herramientas imprescindibles para una nueva generación de usuarios tecno-entusiastas del mundo creativo/digital.

Tal y como comenta Vicente Martos, Director de Servicio Técnico de este portal y conocido experto en esta tecnología: “Las estadísticas hablan de que durante este año 2020 llegaremos a más de 25.000 impresoras 3D de bajo coste instaladas en hogares, aulas de centros docentes, academias especializadas, laboratorios odontológicos y hospitales españoles. En estos lugares el uso de la impresora 3D es ya cotidiano y tiene un sinfín de aplicaciones prácticas. A su vez, los precios de los consumibles están bajando y la variedad de tipos de bobinas de filamento de termo-plásticos como PLA, ABS y nuevas aleaciones con metal para diseñar e imprimir proyectos de creación digital está en pleno auge. Aunque todo esto parece ciencia-ficción, la realidad es que la tecnología 3D es muy fácil de aprender y usar para cualquier perfil de edad y es cada vez más asequible”.

Continúa Martos: “Con una oferta de marcas y modelos de impresoras 3D de precio asequible cada vez más amplia en el mercado español, sobre todo a través de grandes operadores online, hemos detectado una carencia en el servicio y atención postventa que confiamos subsanar a través de este portal. Hemos firmado convenios de colaboracion con las principales marcas de procedencia asiática que no tienen representación propia en España, para garantizar la calidad del servicio técnico y la posibilidad de poder suministrar repuestos originales. El número de usuarios está creciendo de forma exponencial, y con este portal pretendemos crear un puente entre el usuario final y el fabricante con el objetivo de atender un servicio imprescindible para que las impresoras no se queden paradas por falta de piezas de recambio, por desconocimiento de su manejo o simplemente por no tener donde acudir cuando hay un problema. Ya hemos conseguido la acreditación para trabajar como servicio técnico oficial de algunas marcas de mayor prestigio como XYZprinting, Creality y Crazyprinter y confiamos poder ampliar este número en breve”.

El portal ya está operativo: www.3dworld.es y la tienda ya tiene una amplia gama de filamento de diversas marcas, repuestos, productos de robótica educativa y extrusores y ofrece un 10% de descuento en todas las compras durante el primer trimestre del 2020 (hasta 31/3/2020).