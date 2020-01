Talio oferta 7 oportunidades laborales en el sector IT Comunicae

miércoles, 8 de enero de 2020, 15:26 h (CET) Se abre el plazo para la inscripción en el programa gratuito Goraka que asegura 7 puestos de trabajo en el sector IT Junto a GAIA y la Diputación Foral de Bizkaia, desde Talio presentan el programa de inmersión laboral Goraka, que contará con formación, prácticas para el 100% de los participantes y 7 puestos de empleo asegurados.

Se buscan perfiles de todo tipo, con y sin experiencia, en busca de una oportunidad para integrarse en un sector al alza como el de IT.

Además de las prácticas garantizadas para todos los participantes, en Talio indican que las 7 personas que mejor demuestren su adaptabilidad al sector accederán a un contrato de al menos 6 meses en compañías colaboradoras como Ibermatica, Bilbomatica, Entelgy o CYC.

Todo ello se logrará a través de la obtención de parte de los participantes del certificado de profesionalidad Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías Web, con especial enfoque en el Desarrollo de Aplicaciones JAVA (IFCD0210).

Desde Talio llaman a participar y apuntarse sin dudarlo. "Tengan o no experiencia, esta es una oportunidad para crecer profesionalmente y abrir nuevas oportunidades laborales" recalca la responsable del proyecto, Eva García.

Solamente hay que cumplir unos mínimos requisitos para pasar a formar parte del programa Goraka:

Estar inscrito en Lanbide

Tener entre 18-30 años

Estar empadronado en Bizkaia

Estar en situación de desempleo

Conocimientos básicos de inglés y de algún lenguaje de programación orientado a objetos, de Scripting o de Bases de Datos (C++, Java, .NET, SQL, PHP, MySQL, HML5, etc.) La fecha prevista para el comienzo del programa se ha establecido para el 27 de enero. Aquellas personas deseosas de participar pueden ponerse en contacto con Talio y sacar provecho de esta oportunidad a coste cero hasta entonces.

Pinchar aquí para saber más sobre Goraka.

Para más información sobre Talio, es posible dirigirse al siguiente enlace: http://www.talio.it/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.