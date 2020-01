Los mayores beneficios del yoga por mundoyoga.eu

De todos es sabido que el yoga es ese arte milenario que lleva años ayudando a civilizaciones completas a desconectar del estrés y las preocupaciones, logrando una mayor paz interior y una mayor conexión con cada uno Es uno de los deportes más completos y eficaces para lograr la desconexión total del cuerpo y mente, capaz de transportar a otra realidad paralela en la que la paz y la tranquilidad imperan en este mundo de estrés y preocupaciones. Aquí vienen los principales beneficios de la práctica del yoga.

Mejora la salud cardiovascular

Está comprobado que la práctica regular del yoga ayuda a combatir la hipertensión y reducir el nivel de colesterol en sangre, lo cual puede ayudar a tener un menor riesgo a sufrir problemas de corazón.

Mejora la respiración

De todos es sabido que uno de los beneficios más potentes del yoga es que enseña a respirar correctamente, el hecho de aprender a respirar es casi tan práctico como el reventarse físicamente en cualquier otro deporte, ya que estos trucos de respiración ayudan a respirar mejor en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Alivia el dolor

Si una lesión o un dolor crónico es lo que se apodera del día a día, entonces el yoga es otra de las cosas que no se pueden perder, está comprobado que la práctica regular del yoga ayuda a aliviar la sensación de dolor en casos de tener una lesión o dolor crónico, así que puede ser otro elemento que puede ser determinante a la hora de animar a la gente a practicar yoga.

Ayuda a fortalecer músculos y huesos

No solo ayuda a fortalecer los músculos si no que colabora a que no se acumule ácido láctico en el cuerpo, lo cual contribuye a no perder flexibilidad. Tener una musculatura definida y una estructura ósea fuerte contribuye a prevenir lesiones y todo tipo de dolencias y enfermedades.

Es bueno para los sistemas imunológico y nervioso

Está científicamente comprobado que la práctica del yoga ayuda a reducir el nivel de cortisol, la hormona del estrés, al atacar a esta hormona de manera directa, también se va a conseguir una mayor resistencia a todo tipo de enfermedades e infecciones.

Flexibilidad a tope

Es el beneficio más evidente del yoga, es una disciplina que ayuda a mejorar la flexibilidad y trabajar todos los músculos del cuerpo para convertir el cuerpo en un organismo mucho menos rígido y menos tendiente a lesionarse.

Estos han sido unos pocos de los infinitos beneficios que aporta la práctica del yoga en el día a día, los mejores accesorios y complementos para disfrutar del yoga, todos en la web www.mundoyoga.eu