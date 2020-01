Aluvidal propone empezar el año ahorrando en la factura de la luz Comunicae

miércoles, 8 de enero de 2020, 08:50 h (CET) La carpintería de aluminio en Zaragoza, Aluvidal propone comenzar el año ahorrando en las facturas de luz y calefacción con el cambio de las ventanas viejas por unas nuevas de aluminio con rotura de puente térmico Comienza un nuevo año y qué mejor manera de hacerlo ahorrando en las facturas de luz y calefacción. ¿Cómo conseguirlo? Desde Aluvidal, carpintería de aluminio en Zaragoza, proponen realizar un cambio de las ventanas por unas nuevas de aluminio con rotura de puente térmico. Para ello ofrecen una oferta de vetanas de aluminio en Zaragoza para que sus clientes puedan disfrutar desde este momento de sus numerosas ventajas:

#1.Aislamiento térmico y acústico

El sistema de rotura de puente térmico (RPT) consigue un aislamiento excelente en el sector de los cerramientos tanto de ventanas como de puertas de aluminio en Zaragoza. En cuanto a la temperatura, el aislamiento térmico es excelente ya que, durante el invierno, el frío exterior no se notará en el interior de la casa; y durante el verano, el sistema RPT impedirá que el calor penetre en el interior de la vivienda.

En cuanto al aislamiento acústico, ni el tráfico de las avenidas con más coches ni el ruido cotidiano se escuchará en el interior del hogar.

#2.Seguridad

Por sus cualidades, el aluminio es capaz de soportar altas temperaturas en caso de incendio. No desprende las emisiones tóxicas que emite, por ejemplo, el plástico.

Además, la duración del aluminio, incuestionable, se complementa con su resistencia, ilimitada y con su capacidad de aportar la mayor seguridad ante los robos.

#3.Fácil mantenimiento

Las ventanas de aluminio son muy fáciles de limpiar y su mantenimiento, prácticamente inexistente a lo largo de los años ya que solo se necesita agua y jabón.

#4.Estética

La instalación de ventanas con rotura de puente térmico, proporciona que se pueda combinar el color de ambas caras de una ventana, manteniendo un conjunto armónico con la parte exterior, combinando a la vez la estética con el interior de la vivienda o negocio.

En definitiva, las ventanas de aluminio con RPT son garantía de diseño, durabilidad y eficiencia energética; ayudando a ahorrar a corto, medio y largo plazo. Para que sus clientes puedan disfrutar desde este momento de todas estas ventajas, Aluvidal ofrece una oferta para realizar el cambio de las ventanas en pleno mes de enero.

