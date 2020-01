Formas de conseguir tus regalos al mejor precio

Llega la Navidad y con ella los regalos, es indiscutible, los regalos navideños se llevan la mitad del presupuesto familiar. Tanto para los más pequeños como para los más grandes de la familia, a todos les hace ilusión recibir el suyo.



Entonces, si no puedes prescindir de ninguno de los regalos ¿cómo puedes hacer para conseguirlos al mejor precio?

Si quieres ahorrar y además, acertar con los regalos, te contamos algunos trucos para conseguir las mejores ofertas para hacerlo. Regalar es emocionante, pero a un precio excelente es aún mejor.



Cinco formas geniales para conseguir el mejor precio en tus regalos La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que las compras navideñas provocan la pérdida de más de la mitad del presupuesto familiar del mes, dentro de esto, un gran porcentaje, pertenece a los regalos.



Lo sé, suena devastador, pero no te preocupes, hay una serie de trucos para conseguir que ese presupuesto no sea tan alto. La cuesta de Enero será mucho más sencilla, incluso no tendrás que gastarte toda la paga extra de Navidad.



¿Quieres descubrirlo?



Atención a las ofertas Lo mejor es empezar a comprar con antelación y suficiente tiempo para poder aprovecharte de las mejores ofertas, numerosos establecimientos lanzan ofertas increíbles en algún momento antes de Navidad, e incluso en esta festividad para provocar un incremento en sus ventas.



Los perfumes en esta época, son uno de los regalos más recurrentes y demandados, por ello, numerosas perfumerías se aprovechan para subir los precios. Pero si investigas bien es posible comprar esa colonia que buscas a un precio más económico.



Como por ejemplo en estas ofertas perfumes online, donde puedes encontrar los mejores precios para comprar de regalo un perfume o fragancia especial y único.



Investiga antes de comprar Realizar una investigación antes de comenzar a comprar es esencial, comprobar precios en distintos establecimientos y tiendas puede ser determinante.



El precio puede variar demasiado según en qué lugar lo compres.



Las compras online son una apuesta segura Visitar una tienda física es perfecto para inspirarte sobre qué comprar, pero no compres nada antes de comparar su precio en una tienda online.



Con frecuencia, la mayoría de productos puedes encontrarlos más baratos en Internet, incluso al 50%. Sin duda, las compras online son una apuesta cada vez más segura para obtener los mejores precios.



Suscríbete a las newsletters Ahora ya sabes que comprar online puede ser tu salvación para ahorrar dinero en los regalos.



Después de haber investigado los regalos por internet tendrás algunas tiendas online localizadas para comprar, en Navidad, muchas empresas hacen ofertas especiales a los suscriptores de sus newsletter.



Date de alta en las newsletters de las tiendas donde quieres comprar tus regalos para conseguir sacar partido a estas ocasiones especiales.



Dí adiós a las compras compulsivas No caigas en la tentación, mirar los escaparates es toda una provocación para comprar algo que ya no necesitas.



Una vez que tengas comprados tus regalos no hagas ninguna compra compulsiva, ya tienes todo lo que necesitabas ¿por qué seguir comprando? Es tentador pero tienes que resistirte.



Estas compras compulsivas e innecesarias pueden hacer incrementar tus gastos navideños en un 20%,evitarlas puede suponerte llegar en saldo positivo a final de mes.



En conclusión, es importante que tengas las ideas claras, que compares antes de comprar, y que lo hagas con suficiente antelación. ¡Saca partido a las mejores ofertas!