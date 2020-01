​Tesla podría tener confirmado el lugar para construir su fábrica en Berlín

El pasado mes de noviembre, en la gala de premios Golden Steering Wheel, Elon Musk anunció que Tesla, su relevante compañía de automóviles, se expandirá en Europa con la apertura de una nueva fábrica en Berlín. El presidente de la empresa norteamericana añadió que ésta estará cerca del aeropuerto, algo que se confirma con la reciente información publicada por Bloomberg. De acuerdo con este medio, Tesla podría contar próximamente con un terreno de casi 3 kilómetros cuadrados en el municipio de Grünheide. El gobierno alemán ya ha dado el visto bueno al contrato del terreno, por lo que solo queda que la empresa comience su construcción.



La expansión de la compañía de vehículos ha llamado la atención de los inversores, pues comprar acciones de Tesla en portales como eToro, plataforma especializada en social trading que ofrece estadísticas y noticias de la empresa, se ha convertido en una opción interesante. Tener una fábrica en Europa podría suponer el abaratamiento de los precios en la zona, dado que no sería necesaria la importación de los vehículos y sus consecuentes impuestos. De esta forma, sería cuestión de tiempo que la firma ganase más poder en el continente. La fecha de apertura de la nueva fábrica se estima para finales del próximo año, por lo que si tiene éxito, no habrá que esperar demasiado para que las acciones de Tesla suban.



Asimismo, la fábrica también es esperada por su futuro diseño, que como Musk declaró en la entrega de premios, se inspirará en la estética de la película Blade Runner. De este modo, también despertará el interés de los amantes de la arquitectura y la ciencia ficción. En Twitter, el empresario afirmó que en ella se producirán vehículos, trenes de potencia y baterías. Esta será la cuarta fábrica de Tesla, que apodada “Gigafactory 4”, se añadirá a las de Estados Unidos, ubicadas en Búfalo y Reno, y a la de China, situada en Shanghái. Por el momento, Europa solo cuenta con una planta de Tesla en Tilburgo (Holanda), en la que se trabaja con los modelos de coches X y S.



En los últimos años, los coches eléctricos se han convertido en un atractivo mercado, ya que sus cifras no dejan de crecer. Según Europa Press, en el mes de septiembre se realizaron 40 800 matriculaciones de vehículos completamente eléctricos, lo cual se traduce como un 120 % más de los que se matricularon en septiembre del 2018. El más vendido fue el Tesla Model 3, que superó todas las expectativas con 17 438 ventas, superando con gran margen a sus rivales Nissan Leaf, Renault Zoe o BMW i3, pues los últimos no alcanzaron las 4000 ventas.



En consecuencia, resulta lógico que Musk siga apostando por ampliar su imperio Tesla alrededor del mundo con sus ingeniosas ideas. En un principio, lugares como Asturias o Valencia sonaron como posibles ciudades para construir una fábrica en Europa, por lo que España habría podido entrar en el plan inicial, pero finalmente, la compañía se decantó por Alemania, uno de los países europeos con la industria automovilística más desarrollada.