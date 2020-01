Reina confusión sobre el liderazgo de la Asamblea Nacional en Venezuela

En Venezuela, Juan Guaidó, figura de la oposición respaldada por Estados Unidos, afirma que planea regresar hoy a la Asamblea Nacional, al tiempo que reina la confusión sobre quién es el presidente de dicho órgano legislativo. El domingo, Guaidó afirmó que no le fue permitido ingresar al palacio legislativo en Caracas para participar en la disputada votación por la presidencia de la asamblea.



Videos de Guaidó intentando saltar una valla custodiada por las fuerzas de seguridad circularon en las redes sociales y en los medios de comunicación; sin embargo, su versión de los hechos está siendo cuestionada por miembros de la oposición que participaron en la sesión y que sostienen que Guaidó podría haber participado también.



Los venezolanos solicitan al Congreso que aclare quién es el actual presidente de la Asamblea Nacional mientras la crisis política se intensifica. Estas fueron las palabras de Enrique Vizcaino, residente de Caracas.



Enrique Vizcaino expresó: “La persona que debería estar a cargo de esa Asamblea es la que juramentaron los diputados del Congreso. Si los legisladores eligieron a la persona X, entonces la persona X es la que debería estar a cargo, no una persona diferente. Creo está mal que Guaidó se juramentara por su cuenta otra vez, no está bien”.