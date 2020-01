Cristina Expósito, nueva Digital Sales Manager del Grupo Adecco en España Comunicae

martes, 7 de enero de 2020, 15:35 h (CET) Expósito se responsabilizará de liderar el departamento de Digital Sales en nuestro país y junto a su equipo marcará la estrategia de comercial del canal digital del Grupo Adecco en España Cristina Expósito ha sido recientemente nombrada Digital Sales Manager del Grupo Adecco en España. Esta madrileña, en 2005 se licenció en psicología y posteriormente siguió formándose cursando un máster en Dirección de RRHH y otro en Alta Dirección de Business Digital.

Sus primeros pasos en Adecco fueron como consultora de selección de la división de Spring Professional. También ha ocupado posiciones como área manager de IT y previamente a convertirse en Sales Manager ha trabajado en la dirección nacional de ventas más de 10 años.

Gracias a toda esta experiencia, Cristina cuenta con una visión global y un amplio conocimiento de los negocios del Grupo que la convierten en la candidata perfecta para capitanear el área de Digital Sales.

A partir de ahora, Cristina, se responsabilizará de liderar el departamento de Digital Sales en nuestro país y junto a su equipo marcará la estrategia de comercial del canal digital del Grupo Adecco en España. Entre sus tareas principales se encuentra la organización de las campañas digitales de la compañía con el objetivo de dar soporte e impulsar la fuerza comercial.

Grupo Adecco

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2018 han facturado 1.127 millones de euros. Llevan 37 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que les ha situado como uno de los 10 mayores empleadores del país y llevan 6 años consecutivos en el top 6 de las mejores empresas para trabajar en España según Great Place to Work. Las cifras hablan: en el último año han empleado a más de 132.000 personas en el país; han contratado a más de 37.744 menores de 25 años, un 32% más que el pasado año. Han contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y han formado a más de 58.000 alumnos.

A través de su Fundación, en el año 2018 han orientado a 22.503 personas que se encontraban en situación de riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y/o con responsabilidades familiares no compartidas, personas mayores de 45 años paradas de larga duración y otras personas en situación de exclusión social). Desde que comenzó su labor han realizado en España más de 10 millones de contratos. Invierten más de 8 millones de euros al año en la formación de trabajadores y el 28% de sus empleados consiguen un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en España y a sus más de 1.900 empleados. Para más información visitar la página web www.adecco.es

