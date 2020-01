La alternativa real a la lucha contra el cambio climático, por The Generation Forest Comunicae

martes, 7 de enero de 2020, 15:23 h (CET) Numerosos colectivos apuntan a que la cumbre del cambio climático no fue todo lo productiva que podría esperarse. The Generation Forest, describe su propuesta de lucha contra el cambio climático Cuando los gobiernos parecen no lograr ponerse de acuerdo, surge la necesidad de atender a iniciativas privadas para poder avanzar en la lucha contra un cambio climático cada vez más acuciante.

Y es que la lucha contra el cambio climático es uno de los retos más importantes a los que tendrá que hacer frente la humanidad en toda su existencia. Esta fue la razón por la que un grupo de visionarios puso en marcha The Generation Forest.

The Generation Forest, una cooperativa que nació en Alemania, pero que quiere llevar su visión del problema climático y su solución al resto del mundo, propone contribuir a la lucha contra el cambio climático repoblando cualquier espacio, plantando de manera sostenible tantos bosques como esté en su mano.

Al inicio de 2019, The Generation Forest contaba con 280 miembros y un millón de euros de capital social de la cooperativa. Al final del año pasado, ha crecido a casi 900 miembros y logró aumentar su capital a más de 3 millones de euros.

Sus integrantes van de los dos meses hasta los 86 años de edad. Proceden de España, China, Colombia, Panama, Malasia, Alemania Suiza, Francia, Austria, EEUU y Bolivia. Son estudiantes, padres jóvenes y no tan jóvenes, hombres de negocios, diseñadores, albañiles, doctores, ingenieros, jubilados, asociaciones y hasta fundaciones.

En este año, The Generation Forest ha plantado más de 1.480.000 metros cuadrados de bosque tropical: "Este año hemos visto en nuestros bosques el regreso de huellas de jaguar y de los monos aulladores, así como hasta los pájaros contribuyen con nuestra causa con la diseminación de las semillas, pero nuestra labor no termina ahí; empleamos a gente local, humilde, quienes tienen la oportunidad de volver a estudiar, de seguir desarrollándose como personas, de aprender, de tener un seguro social por primera vez en su vida, un salario o fuente de ingresos regular e incluso acceso a microcréditos sin intereses para que puedan emprender sus propios proyectos", según TGF.

The Generation Forest declara querer ir más allá: "es nuestro deseo seguir creciendo y contribuyendo. Nuestro proyecto Gatún 2 se llevará a cabo la próxima temporada de lluvias, donde se creará un total de 500.000 metros cuadrados de nuevos bosques en estos antiguos pastos para ganado. Sólo este nuevo área de bosque se hará con 700 toneladas de CO2 cada año, además creará un nuevo hábitat en una de las regiones más ricas en especies del mundo (Panamá), lo que proporcionará un nivel de agua constante para los pueblos a lo largo de sus ríos, preservará el suelo para generaciones futuras y contribuirá a la creación de riqueza local, produciendo una incontable cantidad de metros cúbicos de madera sostenible, aminorando el daño que crean las talas descontroladas de bosques naturales".

