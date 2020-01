Tormo Franquicias Consulting presenta el Top 10 de Franquicias 2019 Comunicae

martes, 7 de enero de 2020, 14:48 h (CET) La consultora Tormo Franquicias destaca los hechos más relevantes en términos generales del sector de la franquicia que han sucedido en el pasado ejercicio 2019 La consultora Tormo Franquicias presenta el Top 10 Franquicias 2019, donde destacan los avances y acontecimientos más relevantes del sistema de franquicia en nuestro país, en el que tanto las empresas franquiciadoras, como los franquiciados y emprendedores han sido los auténticos protagonistas.

Nuevo récord de aperturas de negocios en franquicia

En el pasado ejercicio, las nuevas aperturas de franquicias han seguido en alza y ya son dos años consecutivos: 2018 y 2019. Son más de 6.000 nuevos negocios creados en los diferentes sectores de actividad. Hostelería y Restauración ha sido el sector más destacado y más demandado. También el sector Servicios, donde se ha sumado una amplia oferta nueva a la ya existente con múltiples negocios tremendamente novedosos y que han dinamizado un elevado número de nuevas aperturas.

La franquicia cada vez más internacional

La presencia internacional de España es más que significativa, con cerca de 400 enseñas presentes en el exterior abarcando 142 países. Todas ellas suman cerca de 24.000 establecimientos. Moda, Hostelería/Restauración, Belleza/Estética y Alimentación han sido las locomotoras de la presencia internacional. En estos momentos, destaca el hecho de que son cada vez más las nuevas empresas las que deciden en fases incluso muy tempranas iniciar su desarrollo internacional, destacando la incorporación del sector Servicios en este contexto.

Son cada vez más las empresas que quieren franquiciar

Al cierre de este ejercicio 2019, operan en España 1.487 empresas que se expanden a través del sistema de franquicia. Se han creado más de 200 nuevas empresas franquiciadoras en el mismo periodo y la demanda sigue en aumento. Se está en un momento de revolución en el que no dejan de aparecer nuevos modelos de negocio sobre los sectores ya existentes y, al mismo tiempo, se están creando nuevos sectores de actividad con la presentación en el mercado de conceptos totalmente novedosos en nuevos nichos de mercado.

Concentración grupos empresariales en restauración

Es el sector de actividad en franquicia donde se dan cita un mayor número de grupos empresariales potentes. Además de las tradicionales enseñas, como McDonalds, Burger King, Telepizza y otras más, se dan cita un cada vez mayor número de grupos empresariales en constante crecimiento y búsqueda de nuevas marcas que incorporar en su portfolio.

Algunos de los más relevantes son estos:

Restalia (100 Montaditos, The Good Burger, Cervecería La Sureña, Panther);

(100 Montaditos, The Good Burger, Cervecería La Sureña, Panther); Comess Group (Lizarran, Cantina Mariachi, Pasta City, Rock&Ribs, China Boom, Don G, Pieology, BeZumm);

(Lizarran, Cantina Mariachi, Pasta City, Rock&Ribs, China Boom, Don G, Pieology, BeZumm); Grupo Rodilla (Rodilla, Jamaica, Café de Indias);

(Rodilla, Jamaica, Café de Indias); Eat Out Group (Pans & Company, Fresc Co, Dehesa Santa María, ,ADK, Ribs);

(Pans & Company, Fresc Co, Dehesa Santa María, ,ADK, Ribs); Alsea (Foster´s Hollywood, La Vaca Argentina, Cañas y Tapas, Gino´s, Fridays, Wamagama, OleMole, Burger King, Domino´s Pizza);

(Foster´s Hollywood, La Vaca Argentina, Cañas y Tapas, Gino´s, Fridays, Wamagama, OleMole, Burger King, Domino´s Pizza); Foodbox (Taberna Volapie, Santa Gloria, Papizza, Mas Q Menos, L´Obrador);

(Taberna Volapie, Santa Gloria, Papizza, Mas Q Menos, L´Obrador); Yum (KFC, Pizza Hut, Taco Bell);

(KFC, Pizza Hut, Taco Bell); Am Rest: (La Tagliatella)

(La Tagliatella) Grupo Vips (Vips, Vips Smart, Ginos, Starbucks);

(Vips, Vips Smart, Ginos, Starbucks); Beer & Food (Carls Jr, Tony Roma´s, Tommy Mel´s, Gambrinus, Chelinda, Indalo, Cruz Blanca, etc.) Las empresas de franquicia se convierten en grandes empresas

Son muchas las pequeñas empresas que se iniciaron en franquicia a partir de un modelo de negocio novedoso y atractivo para sus clientes. Su vocación de franquiciar les llevó a convertirse en grandes empresas en cortos espacios de tiempo. Hoy son más de 500 las empresas franquiciadoras que tienen más de 50 establecimientos asociados y son cada vez más las que están aumentando su tamaño y su dimensión. Al crecer, experimentan sustanciales cambios en sus sistemas de gestión, recursos humanos, tecnología, procedimientos operativos, financiación, etc.

Desembarco de nuevas franquicias internacionales

Es un hecho cada vez más habitual. España es un país atractivo y con oportunidades para muchas redes que están triunfando tras su desembarco en nuestro país.

Restaurant Brands Iberia, como único representante de Tim Hortons; Telepizza, aliada estratégica de Pizza Hut; Casual Brands Group, en calidad de máster de Taco Bell; NRSur, titular del 100% de los derechos de Dunkin’ Coffee; Beer & Food, introductora de Carl’s Jr. y Tony Roma’s; Zena-Alsea, responsable del crecimiento de Domino’s; Drake, protagonista del desembarco de Papa John’s; Grupo Vips, que sumó Wagamama a Starbucks y T.G.I. Fridays; la joint venture encargada de la expansión de Five Guys en Europa; o Vap JV Spain, autora del lanzamiento de Vapiano en nuestro país. Se ha asistido también a la llegada de grandes masterfranquicias internacionales, como es el caso de: Carls Jr., Papa John´s, Cosechas, Pieology y otras muchas más.

2020 será un año plagado de grandes anuncios. España es un país atractivo para todas ellas y que les ofrece múltiples oportunidades.

Crowdfunding y franquicia

Es una tendencia en crecimiento y que es cada vez más conocida por las empresas franquiciadoras. Las necesidades de capital para muchas empresas son crecientes, mientras que al mismo tiempo son muchos los pequeños inversores que quieren participar en las mismas. La mayor parte de las operaciones que se han presentado en 2019 han tenido gran éxito. En este contexto, ha sido presentado recientemente Crowdfranquicias Capital.

Incremento constante de la demanda de franquicias

Son buenas noticias para las empresas franquiciadoras. Son cada vez más las personas, emprendedores e inversores que encuentran en la franquicia una de las mejores soluciones de desarrollo empresarial. Si en este ejercicio pasado el número de nuevas aperturas ha sido espectacular, en el 2020 se superarán todas las expectativas.

Los perfiles comerciales son los más requeridos en las nuevas franquicias de servicios

Definitivamente, son cada vez más las franquicias de servicios en múltiples sectores de actividad que optan por la franquicia como fórmula de desarrollo empresarial. En su gran mayoría, ofrecen excelentes oportunidades de desarrollo de negocio que se están viendo ralentizadas por la dificultad de encontrar adecuados candidatos con el perfil comercial requerido. En 2019 son muchas las nuevas empresas que se han incorporado en el mercado en el sector servicios. Si bien están creciendo, en términos generales su desarrollo es inferior a los objetivos que tenían previstos. Se abre la necesidad de atraer como sector a todos aquellos ejecutivos comerciales que procedan de otros ámbitos de actividad y trasladarles la confianza en este sistema y sus empresas.

Profesionalización del sector

El pasado ejercicio 2019, se ha caracterizado por una mayor profesionalización del sector y un elevado número de contrataciones en aquellas empresas franquiciadoras más desarrolladas y también en aquellas que se han implantado en nuestro país.

Los retos de una empresa franquiciadora son cada vez mayores y conseguir los necesarios resultados tan solo es posible con un adecuado equipo plenamente profesionalizado. Se ha empezado a crear una gran demanda de profesionales experimentados y firmas consultoras con amplia experiencia y capacidad profesional demostrada por sus responsables en el ámbito de la franquicia.

Futuro inmediato

Los momentos en los que el mercado apoyó marcas poco consolidadas, faltas de recursos y sin una posición defendible están finalizando. Poco importa el tamaño, importa la profesionalización, la capacidad de gestión, la fortaleza empresarial y el modelo de negocio.

Se inicia una nueva época donde las exigencias internas para el personal de franquicias y empresas consultoras son cada vez mayores. Quienes no tengan capacidades profesionales adecuadas a los requerimientos de un entorno cada vez más competitivo y no se mantengan al día de los cambios del mercado, tienen un futuro limitado.

Hoy es necesaria más que nunca la profesionalización y la capacidad de gestión que son las que facilitaran llevar una marca hacia adelante, aumentar las ventas, la rentabilidad, el crecimiento sostenible y el valor empresarial sobre la base de la experiencia.

Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia de nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 600 empresas franquiciadoras, ayudando a cerca de 3.000 personas a integrarse en redes de franquicia. Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.