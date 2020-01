Fuentenovilla termina sus Navidades más participativas, y como siempre, solidarias Comunicae

martes, 7 de enero de 2020, 13:06 h (CET) Los Reyes Magos y personajes de Disney llevaron ayer la ilusión y regalos a los niños del pueblo. Solo falta conocer los ganadores de la II Campaña que, en defensa del comercio local, se puso en marcha el pasado 1 de diciembre, cuyo sorteo se efectuará el próximo día 10 de enero En la tarde de ayer, los reyes aparecían, misteriosamente, en la calle de Francisco Castellote de Fuentenovilla. A lomos de tres briosos corceles, iniciaban su cabalgata por la Plazuela del Angel, giraban por la del Peligro, y recorrían íntegra la Calle Mayor, para regresar a la Plaza Mayor de nuevo por Francisco Castellote. Allí, tomaban asiento en sus tronos.

Acompañados de sus pajes, hacían entrega de un regalo a cada niño que se acercó a conocerlos y saludarles personalmente. A continuación, los fuentenovilleros compartieron un chocolate con roscón para los asistentes. La banda de música de Fuentenovilla acompañó la Cabalgata con sus villancicos, haciendo gala de su amplio repertorio navideño. Interpretaron algunos clásicos como "Campana sobre campana", "El tamborilero" o "Ya vienen los Reyes magos", junto a otros villancicos que son mezcla de otros como "Cabalgata Real ", "Navidad con paz" o "especial Navidad " entre otros.

También quisieron estar presentes cuatro personajes populares de dibujos animados que no faltaron a su cita con los niños de La Alcarria.

Con la Misa y actuación del Coro de la Asociación Musical Nuestra Señora de La Soledad hoy, en la Iglesia de Fuentenovilla, han terminado las navidades de la villa alcarreña. “Probablemente hayan sido las más concurridas y participativas de los últimos años”, afirma Monse Rivas, alcaldesa de la villa alcarreña.

Así, entre los días 20 de diciembre y hoy mismo tenían lugar 17 propuestas planteadas para niños y mayores, algunas tradicionales, otras que poco a poco se van convirtiendo en tradicionales, y algunas novedades, que han llegado para quedarse.

Las actividades para los niños comenzaron el viernes, 20 de diciembre, con la Fiesta de la Escuela Infantil y del Colegio en el Centro Social. Además, el jueves 26 de diciembre, tenía lugar en la Plaza Mayor la ya habitual Yincana Navideña infantil, que este año celebró su VII Edición.

Los días 2 y 3 de enero el AMPA de Fuentenovilla organizaba excursiones a Naviguad y a Micropolix. Por último, el sábado 4 culminaban los eventos para los más pequeños con la actividad de juegos de mesa denominada “Reunidos por Navidad”.

El sábado 28 de diciembre volvía a celebrarse la V Marcha Solidaria y su Operación Kilo-Litro, a favor de Cáritas. Este acto benéfico y deportivo recabó la participación de 150 fuentenovilleros de todas las edades y recogió más de 200 kilos de alimentos no perecederos que ya han sido entregados a Cáritas-Mondéjar. Ese mismo día, y después de que el temporal de aire y agua obligara a suspenderla, tenía lugar la recuperación de la Ronda de Navidad de Fuentenovilla.

Por último, las eucaristías de Navidad, la del domingo 29 de diciembre, la de Año Nuevo y la de la Epifanía del Señor, el día 6 de enero, estuvieron realzadas por la Banda de Música y su selección de villancicos navideños.

Para culminar las navidades, solo queda ya el sorteo de la campaña, que para defender y activar el comercio local, ha tenido lugar a lo largo de las fiestas navideñas.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del ayuntamiento fuentenovillero, ha buscado, por segundo año consecutivo, incentivar a los vecinos de la localidad para que realicen sus compras de Navidad en los establecimientos de proximidad, que son los que a diario cubren las necesidades básicas del entorno y suponen una herramienta fundamental para el devenir cotidiano y subsistencia de los pueblos más pequeños.

Así, cinco comercios del municipio, convertidos en auténticos Reyes Magos, van a sortear 500 €, repartidos en un primer premio de 300 € y dos segundos de 100 € cada uno, entre todos aquellos que compren en esos locales en el periodo comprendido entre los días 1 de diciembre y 9 de enero. Los establecimientos que están participando en esta promoción son: Comercial Rivas, Farmacia de Fuentenovilla, Modas y Complementos Rivas, Mamen's Peluquería y Bar el Cazador. El sorteo tendrá lugar el día 10 de enero de 2020 a las 20:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuentenovilla.

