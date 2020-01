Melchor, Gaspar y Baltasar despiden la Navidad parejana Comunicae

martes, 7 de enero de 2020, 12:30 h (CET) Fieles a su costumbre, han visitado Cereceda, Pareja y Casasana, llevando la alegría, y un regalo, a niños y mayores del municipio Sus Majestades los Reyes Magos han visitado, fieles a su costumbre, Cereceda, Pareja, y Casasana. Aparecieron, al filo de las seis de la tarde de la víspera de Reyes, sobre las encinas de la Ermita de la Virgen de la Montealeja, y se dirigieron, en primer lugar, a Cereceda. Allí les esperaba el alcalde de Pareja, Javier Del Río, y la concejala de festejos, María Tierraseca, para abrirles de par en par el local social del pueblo, donde hicieron entrega de regalos a todos los niños que se acercaron a verles, antes de, en un visto y no visto, aparecer en la Plaza de la Constitución de Pareja.

Y, como habían hecho en Cereceda, visitando la Ermita de San Roque recuperada hace unos años, en 2020 han querido comprobar cómo, un año más y van cuatro, la Olma Nueva crece fuerte, al calor de los parejanos, siguiendo la estela de la Olma Vieja, que descansa ya para siempre en su parque. Tampoco han perdido la ocasión de visitar las obras de los alojamientos rurales, que construye en Ayuntamiento, y cuyas obras están ya a punto de finalizar.

Pero, sobre todo, los Reyes Magos han llevado la ilusión a los más pequeños y a los mayores, que les esperaban, expectantes por conocerlos, saludarlos y contarles lo bien que se han portado este año. Muchos ya hicieron lo propio con el cartero real, que anticipó la presencia de los orientales ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

En la Iglesia de la Asunción de Pareja y en el Poyo La Fruta, Melchor, Gaspar y Baltasar han comentado la perfección de los dos belenes que los parejanos montan cada año con mayor entusiasmo. Después de adorar al niño, entregaron caramelos, chocolate y carbón, pero del dulce, a los pequeños que se les acercaron. También han escuchado los villancicos que les ha cantado la animosa Agrupación Musical de Pareja. Y no se han olvidado de visitar la vivienda tutelada, donde han entregado un regalo a cada uno de los mayores que allí viven y a las trabajadoras del centro. Hasta allí les ha acompañado la Agrupación Musical de Pareja, para que los mayores escucharan también los últimos villancicos de las Navidades 2019-2020.

El Ayuntamiento les ha invitado, a continuación, a coger fuerzas con un trozo de roscón, y a brindar con sidra. Como cada año, Melchor, Gaspar y Baltasar han entregado a los parejanos el recién estrenado calendario de 2020 que, como cada año, ilustra una espectacular imagen del paisaje alcarreño de la villa.

Antes de desaparecer misteriosamente para llevar la ilusión a cada hogar, han hecho una última escala en la localidad de Casasana, donde igualmente saludaron a los casasaneros, haciéndoles entrega de un regalo y de dulces a todos cuantos han salido a recibirles y saludarles. Melchor, Gaspar y Baltasar han tomado un trocito de roscón y han brindado por el año nuevo en el bar social, siendo recibidos en este caso por su alcalde pedáneo y concejal de Pareja, Inocente del Río.

La noche de Reyes, Pareja bailó hasta altas horas de la madrugada en el Centro Social, en una gran fiesta, amenizada por el dúo ‘SOLMAR’. El alcalde de Pareja les ha pedido a Sus Majestades “salud, concordia y los mejores proyectos para todos los vecinos de Pareja, El Paraíso, Cereceda, Las Anclas, Peñalagos y Tabladillo, y para todos los que se acerquen a visitarnos o conocernos".

