Remedios caseros para desatascar tuberías según desatascosbcn.com Comunicae

martes, 7 de enero de 2020, 12:06 h (CET) Aunque las personas tengan el cuidado de no tirar nada de comida, ni aceites por el desagüe del fregadero llega un día en el que se observa que el desagüe no funciona con la alegría que debiera, dando lugar a un pequeño atasco que de no poner solución de inmediato puede ser motivo de un grave e importante atranco en la tubería Existe una serie de consejos prácticos que ayudan a impedir que esto suceda, además de fáciles soluciones a tener en cuenta para evitar llegar a situaciones mucho más complicadas y de difícil solución.

Nunca tirar comida por el fregadero; esta puede ir acumulándose en el tubo, o en el sifón dando lugar a complicados atrancos. Es preciso que el fregadero tenga un filtro o tapón con agujeros con el objetivo que ningún trocito de comida pueda colarse a través de él.



Recoger el aceite en latas, botellas y nunca verterlas por el fregadero. Este aceite forma una película en el tubo en el se irán pegando los alimentos a su paso, originando malos olores y un duro taponamiento si este se junta con el jabón. El aceite que se vierte en las botellas deberá de llevarse al punto limpio de recogida que haya en el pueblo o ciudad. Es muy importante el verter una sopera de agua hirviendo con sal por las cañerías, al menor una vez cada diez días, para eliminar los restos de jabón que se puedan haberse acumulado en las tuberías.



Verter por la tubería medio vaso de Bicarbonato y medio vaso con vinagre (productos ecológicos) dejándolos actuar durante unos 15 minutos. En ese mismo momento comenzará a hacer un sinfín de burbujas que ayudarán a remover todo aquello que se halla quedado pegado por las paredes. Esta mezcla ayuda a limpiar y a desatascar las tuberías, fregaderos o retretes. Transcurridos el cuarto de hora, ya se puede echar el agua hirviendo por el fregadero, que ablandará la grasa que pudiese haber quedado pegada a la tubería, consiguiendo que el agua vuelva a fluir sin problema alguno.

El uso del producto mágico de la Coca-cola provoca un efecto que remueve las tuberías permitiendo desatascar el fregadero y otros pequeños atascos en tan solo 5 minutos. El producto desatascador, coca-cola, se considera muy poco contaminante si se compara con los desatascadores líquidos los cuales son muy agresivos.

En muchas ocasiones, en la acodadura del sifón se van acumulando restos de comida por lo que es muy importante el limpiarlos de vez en cuando. Para ello debe de cerrarse el agua del grifo, poner un cubo debajo del sifón y desenroscarlo con sumo cuidado. En ese preciso instante toda el agua y contenido que tenga caerá al cubo. Para comprobar que funciona perfectamente se introducirá un trozo de alambre y ahora tan solo queda volver a enroscarlo.

Además existe en el mercado una serie de sencillos instrumentos y productos que nunca deberían de faltan en cualquier vivienda. Si la obstrucción se resiste ambos combinados lograrán hacer correr por la tubería el agua libremente.

El típico Chupón o Desatascador de Goma también llamado ventosa o sopapa. Utilizado para aquellos atascos relativamente fáciles de solucionar.

Desatascador mecánico: Muelles metálicos de varios metros que se introducirán por la tubería hasta llegar al tapón y eliminarlo. En cañerías un poco viejas se deberá de tener especial precaución no vayan a deteriorarse y producirse algún tipo de rotura.

Agua a presión para desatascar el fregadero; muy fácil de utilizar para desatascar fregaderos, inodoros, o cualquier otra tubería obstruida o con dificultad para filtrar el agua. Tan solo es preciso empalmar el desatascador ecológico en un grifo y pasar la manguera por la tubería atrancada.

Desatascador Químico: Tal vez sea el desatascador más eficaz y cómodo cuando la obstrucción se resiste. En todo momento deben de leerse las instrucciones del fabricante para evitar problemas añadidos. Este tipo de desatascador es capaz de eliminar todo tipo de material orgánico, grasas, cabellos, que con el paso del tiempo pueden ser motivo de una importante obstrucción de la tubería.

En cualquier caso no es recomendable el jugar a ser Fontanero Casero si no se tiene la suficiente experiencia; en ocasiones un pequeño problema en la tubería puede dar lugar a un serio e importante disgusto que podía haberse solucionado con tan solo los servicios de un buen fontanero profesional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas CES 2020: NVIDIA presenta nuevos Sistemas Studio RTX y una oferta para Adobe Creative Cloud Por qué nunca puede faltar un microondas en la cocina por microondas.me Las principales razones por las que jugar a padel por mundopadel.eu Sigüenza despide multitudinariamente la Navidad, con el soniquete de la dulzaina de San Vicente AleaSoft: En enero subasta fotovoltaica de Portugal: 700 MW