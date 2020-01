La investigación médica española desembarca en Estados Unidos con Laminar Pharma Comunicae

martes, 7 de enero de 2020, 08:02 h (CET) La compañía mallorquina bate el récord de una campaña equity crowdfunding en España y ahora inicia un estudio clínico en niños con cáncer cerebral en el Hospital de Hackensack, uno de los más prestigiosos del mundo La biotecnológica Laminar Pharma con sede en Mallorca se prepara para desarrollar un estudio clínico en niños con cánceres neurológicos que no responden a tratamientos convencionales. En una investigación similar en adultos, finalizada por la empresa hace 3 años y co-financiada por la Unión Europea, se observó que casi la mitad de los pacientes respondían positivamente al tratamiento con este compuesto. Uno de los centros seleccionados para esta investigación es el Hospital de Hackensack (New Jersey), elegido por la revista Newsweek como uno de los hospitales mejores del mundo. Otra entidad que también colabora en el estudio clínico es el Dana-Farber Cancer Institute (Boston), referencia internacional en la investigación del cáncer. “Es un honor y a la vez una gran responsabilidad poder trabajar, mano a mano, con estas dos instituciones de primer nivel mundial”, afirma Pablo Escribá, presidente de la compañía. Próximamente Laminar Pharma dará a conocer el resto de hospitales, nacionales e internacionales, que participarán en el estudio. Como remarca Felis Iglesias, CEO de la empresa, “Tenemos muchas esperanzas depositadas en esta investigación y esperamos seguir avanzando en mejorar la vida de miles de personas, especialmente niños”.

Hace tres meses, la compañía batió el récord de financiación equity crowdfunding en España al conseguir dos millones de euros a través de la plataforma Capital Cell. Y ahora ha terminado, de nuevo con éxito, una nueva ronda de 400.000 euros para financiar este estudio clínico. Se estima que Laminar Pharma saldrá a Bolsa en el primer semestre de este 2020, con una valoración estimada de unos 70-120 millones de euros (según Solventis, entidad elegida para gestionar la entrada de la compañía en el parqué). Se espera que el valor actual de las acciones de Laminar Pharma aumenten en un 40% desde enero hasta el momento de su salida a Bolsa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.