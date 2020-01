Recuento de frases a mis cincuenta años “Gracias a la vida que me ha dado tanto…”. Violeta Parra. Abel Pérez Rojas

@sabersinfin

lunes, 6 de enero de 2020, 10:31 h (CET) Me siento afortunado de cumplir cincuenta años este seis de enero, y como no todos los días se cumplen dieciocho mil doscientas cincuenta vueltas montados en este planeta, quiero a lo largo de este año hacer una serie de artículos con reflexiones en torno a lo que he aprendido en todo este tiempo.

Considero que algunas frases son síntesis del pensamiento de las personas, y que, cuando son certeras y oportunas llegan a transitar en el tiempo.

En esta ocasión, quiero compartirte una selección de frases que he extraído de algunos de mis poemas, hiperbreves, entrevistas, artículos o ponencias.

Algunas de ellas han sido retomadas en campañas de organismos internacionales, discursos oficiales o trabajos académicos.

Si hubiera que titular la presente recopilación, le pondría por título: Diez frases de Abel Pérez Rojas a sus cincuenta años.

Aquí la recopilación que realicé: “Quien ama cuando muere es sólo para evolucionar”. "Defender el derecho de elegir es un asunto que compete a todos, porque llegar al punto de elegir libremente la sexualidad es un derecho que ha costado sangre, sudor y lágrimas a las naciones modernas". “Entre más años tengo, más quiero y entiendo a mi padre.” "Estoy convencido de que uno de los tesoros que guardan los años es la dicha de ser abuelo". "El verdor de la primavera nos recuerda que la vida es un llamado a la esperanza" “Mujer, no eres: un cliché ni un monumento ni un ramo de flores ni una consigna; mucho menos una marca, ni un partido político, ni un accesorio.

Eres libertad, eres utopía, eres lucha, eres vida”.



“Eres otra cuando eres tú. Esa eres”. "Cuando veo la situación de los presos de conciencia, mi libertad me incomoda". “Sólo el tiempo nos permitirá dar a la Revolución Mexicana su justa dimensión”. "Traigo del inframundo huestes convertidas: haraganes convencidos por la liturgia del trabajo, herejes revitalizados en sus doctrinas, mercenarios juramentados en la lealtad y Furias arrepentidas de su labor. Heme aquí hablándote al oído, tratando de que tomes la píldora roja: ¿Quieres ser de los nuestros?"

Parafraseando a mi querido amigo Fernando Acosta Reyes, la síntesis en frases es una especie de atrapar lo inefable, la gnosis que constituye nuestra esencia y que dicho de forma más coloquial es el culmen de la cultura, por eso este breve ejercicio es un regalo personal que me he dado y que comparto contigo caro lector.

Nos vemos en la próxima entrega, hasta entonces. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ambientes sin conflictos “Deberíamos hacer prevalecer el diálogo, la razón y el derecho” El juguete Cuando Sus Majestades no le dejan a uno lo que ha pedido, empiece una rabieta antológica Tamayo, o esa capa que siempre fue sayo -¿Y a ti que te han ofrecido si cambias el voto? -Que se me extravíe el recibo de la luz todos los meses hasta 2070 Reyes Magos Hoy celebramos la festividad de los Reyes Magos. O, en estos tiempos, el día del consumo sin barreras, patrocinado por Amazón y El Corte Inglés Teatro del absurdo. Sánchez interpreta a Sánchez en el Congreso “El que miente necesita tener buena memoria” Quintiliano