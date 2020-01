​Gorgui y Alex, la gratitud infinita a través de un crowdfunding

“No todos los héroes llevan capa y Gorgui es el ejemplo de ello. Gracias a él, estoy vivo”. Nunca una frase tuvo tanto significado como en esta ocasión, al menos no para Alex, un vecino de Dénia, enfermo, con problemas de movilidad y minusválido que en la noche del 5 de diciembre fue sorprendido por las llamas mientras dormía.“No hubiera tenido ni tiempo, ni forma de salir ileso. No, si no ocurría un milagro. Y en este caso, mi milagro tenía nombre: Gorgui Lamine Sow, un senegalés de 20 años quien no dudó en poner en riesgo su vida para salvar la mía y la de mi perrito”.



Han sido semanas frenéticas para ambos, flashes, entrevistas, reconocimientos y titulares de prensa nacional e internacional. Las caras de Gorgui y Alex han dado la vuelta por medio mundo, pero como pasa cuando hay tormenta, después llega la cama. En su caso, la vuelta a una normalidad no muy fácil de gestionar. “Todo el mundo ha conocido nuestra historia, me gustaría que también supierais en la situación en la que nos encontramos los dos”, explica el valenciano. En ella, hacer filigrana con el dinero para llegar a fin de mes y la precariedad son la tónica habitual tanto para uno, como para el otro.



Pero eso puede cambiar. El valenciano, quien siente que está en deuda con el joven senegalés, a modo de agradecimiento por haberle salvado la vida, ha lanzado una campaña de microdonaciones en la plataforma GoFundMe ( https://bit.ly/2QEePbN ) cuyos fondos irán dividido a partes iguales para “mejorar la vida de ambos”.



El motivo por el que compartirán las donaciones es que la situación económica en la que se encuentran ambos no es boyante. Alex está enfermo, con una casa completamente destruida por las llamas y, por el momento, sin asistencia médica ya que ha tenido que trasladarse a vivir temporalmente fuera de Dénia a la casa okupa de una amiga. Por su parte Gorgui, no es que esté mucho mejor, advierte Alex en el texto de la campaña. Sin los papeles en reglas, no al menos hasta que el Ayuntamiento finalice su tramitación; vendedor ambulante de pulseras y collares; con un bebé de apenas siete meses y viviendo en el salón de un apartamento compartido, donde cada noche comparte colchón con su mujer y su hija.



Se encontraron fortuitamente, Gorgui salvó la vida de Alex, sin pedir nada a cambio, sin conocerlo siquiera. Hoy es Alex quien como agradecimiento quiere cumplir el sueño del senegalés, "tener una vida digna". Y de paso, comenzar él la suya en una casa adecuada a sus necesidades, por ello ha lanzado este crowdfunding que necesita la ayuda de todos.