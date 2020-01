DosPZ anima a las empresas a avanzar hacia la digitalización Comunicae

viernes, 3 de enero de 2020, 13:02 h (CET) Bajo el lema "Digitalizamos procesos, Humanizamos empresas" la empresa DosPZ, apuesta firmemente por el Marketing Digital como medio de creación de riqueza para la pequeña y mediana empresa Cuando se habla de transformación digital de una empresa, no es porque dicha empresa haya aterrizado en Internet con una simple web o abriéndose una cuenta en las diferentes Redes Sociales. La digitalización de empresas va más allá de esto último, se trata de dar un vuelco a los métodos de trabajo y estrategias que ha tenido hasta ahora, con el fin de obtener más beneficios gracias a la digitalización de procesos y el máximo aprovechamiento de las herramientas que brindan las nuevas tecnologías.

En la actualidad, las herramientas analógicas han sido reemplazadas por las continuas innovaciones que ha producido el mundo digital. La forma de comunicación tanto propiamente interna como con los clientes ha cambiado completamente, por lo que la digitalización de una empresa, ha pasado de ser una alternativa, a convertirse en algo absolutamente obligatorio si la empresa quiere ser competitiva.

Aunque los conceptos de Digitalización o Transformación Digital, parecen estar ya implantados en el vocabulario, son muchas las personas que aún le abundan las dudas al comenzar este proceso. DosPZ Agencia de Marketing Digital, tiene como objetivo ayudar a las empresas a enfrentarse al reto de integración de las nuevas tecnologías, a través de herramientas de marketing online, consiguiéndole tráfico rentable en internet, creación a medida de software de gestión y seguridad informática de la empresa, así como la formación que puedan necesitar para la gestión de las herramientas creadas.

El proceso de digitalización en las compañías debe ser gradual. DosPZ realiza un estudio previo para conocer el estado actual de la empresa y de esta forma poder ofrecer la solución más apropiada, ya que las herramientas que el mercado pone a disposición de las empresas son muchas: desde un programa de facturación idóneo pasando por el Diseño de Páginas WEB, o un CRM para gestionar los clientes y equipo comercial, etc.

El aprovechamiento de las nuevas tecnologías puede convertir un negocio en una empresa más dinámica, comunicativa y con la capacidad de tomar decisiones más acertadas, gracias a la mayor información que podrá administrar.

