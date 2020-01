El 2020 arranca con un impulso a la economía por las rebajas: 125.000 nuevos contratos, según Adecco Comunicae

viernes, 3 de enero de 2020, 12:51 h (CET) Analizando el número de contratos previstos para este periodo, Cataluña con 23.820 será la comunidad que más empleo genere. Por el contrario, Extremadura, otro año más, concentrará el menor número de contratos (413) a pesar de mejorar las previsiones de hace un año un 2,4% Arranca el año y comienza la época de rebajas. Miles de españoles apuran hasta este momento para comenzar con sus compras navideñas y los comercios cada vez adelantan más estos descuentos para darle un impulso a sus ventas en los primeros días del nuevo año. El empleo también se beneficia de esta campaña y surgen nuevas posiciones y oportunidades laborales.

Antes de darse a conocer los datos de paro del último mes del año, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, prevé un incremento del 5,6% en el número de contratos estimados para las rebajas de enero de 2020 en comparación con el año anterior. Esto se traduce en 124.860 nuevos puestos de trabajo.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, los sectores que se verán más beneficiados por este incremento serán el gran consumo, distribución, retail y logística y transporte.

Entre los perfiles más demandados para esta época se encuentran: comerciales y dependientes, personal para perfumería, cosmética, electrónica, juguetería, comercio textil, logística y transporte.

Según Jose Antonio Fernandez Freire, director de Adecco Retail-Distribución: “esta campaña de rebajas será una continuación de la tendencia experimentada durante el periodo de Black Friday y la campaña navideña. Gracias al e-commerce, en estas fechas aumentará la necesidad de personal para la distribución y preparación de los envíos online. El comercio físico, como viene siendo habitual, también se beneficiará de esta campaña y demandará perfiles como promotores comerciales, ayudantes en tienda o cajeros. Las rebajas de enero de 2020 serán una gran oportunidad de incorporación al mercado laboral para todos aquellos profesionales que demuestren predisposición, iniciativa y compromiso.”

Cataluña, más contratos y Madrid y Castilla-La Mancha, las que más crecerán

El crecimiento del empleo durante el periodo de rebajas presenta importantes diferencias según la comunidad autónoma analizada.

Si se observa el número absoluto de contratos estimados por cada comunidad, Cataluña, con 23.820 contratos se encuentra a la cabeza. Detrás de ella se sitúa la Comunidad de Madrid, con 18.237, seguida muy de cerca de la Región de Murcia, con 16.600. También superarán los 13.000 contratos la Comunidad Valenciana (14.012) y Andalucía (13.120).

Completan la lista de las 10 comunidades con más contratos: Castilla y León (rozando las 6.000), el País Vasco (5.891), Galicia (5.544), Aragón (4.782) y Castilla-La Mancha (4.251).

Entre los 4.000 y los 1.000 puestos de trabajo se posicionan Canarias (3.687), Navarra (3.435), Cantabria (2.433) y Asturias (1.164).

Pese a mejorar respecto a 2019, a la cola de la tabla se encuentra otro año más Extremadura, con 413 contratos. Por encima de ella se situará Baleares (503) y rozando el millar, La Rioja (970).

En términos de crecimiento interanual, Madrid y Castilla-La Mancha se posicionan como las comunidades más aventajadas con un incremento del 12% la primera y un 11,7%, la segunda.

Andalucía (8,5%), Cataluña (7,9%) y Aragón (7,8%) prevén un crecimiento por encima de la media nacional (5,6%) completando el ranking de las 5 regiones donde más se incrementará el empleo. Una vez más, la presencia de grandes centros logísticos, de distribución e importantes áreas comerciales, hacen de estas autonomías las mayores generadoras de empleo en el periodo de rebajas.

Con resultados algo más bajos se encuentran Baleares, con un aumento del 5% y Galicia, donde se estima para este periodo un incremento de un 3,9%. A continuación, se coloca Extremadura, donde el incremento esperado está en un 2,4%. Por su parte, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana aumentarán sus contrataciones en la misma medida (2%). Los datos de Castilla y León mantienen una línea similar de crecimiento: 1,8%.

Hay tres comunidades que presentarán en esta época datos semejantes a los de la campaña anterior con un crecimiento de tan solo el 1%: Canarias, Navarra y País Vasco.

Dos son las comunidades que no experimentarán crecimientos en su contratación, repitiendo los datos del año anterior: Asturias y Cantabria.

Barcelona y Madrid, las provincias a la cabeza en número de contratos

En términos absolutos, al igual que sus respectivas comunidades autónomas, Barcelona (19.195) y Madrid (18.237) serán las provincias que más contratos firmen en las rebajas de enero de 2020.

Entre las mejores posicionadas también se encuentran Murcia con 16.601, Valencia con 9.820 y Zaragoza con 4.210.

El efecto contrario lo sufren Cuenca y Soria, provincias que, pese a mejorar sus datos en el último año, tan solo concentran 167 y 122 contratos, respectivamente. Huesca (198) y Badajoz (189) también se suman a la lista de las provincias que no superarán las 200 contrataciones.

Si se analiza el incremento interanual de contratación, son las provincias andaluzas de Sevilla y Córdoba las que salen mejor paradas con un aumento del 20% cada una. Guadalajara les sigue con un crecimiento del 15%.

Si embargo, son muchas las provincias que mantienen sus previsiones del año pasado sin esperanzas de crecimiento: Tarragona, Girona, Cádiz, Málaga, Guipúzcoa, Asturias, Segovia, Lleida, Teruel, Ourense, Zamora, León y Huesca.

El comercio: el mayor beneficiado en las rebajas

Las rebajas aterrizan cada año en nuestro país creando nuevas oportunidades de empleo. Como viene siendo habitual, el sector más reforzado en este periodo es el del comercio que demanda la incorporación de profesionales que agilicen el alto volumen de trabajo que se concentra en estas fechas.

En los últimos años se aprecia una importante evolución en esta área. Ya no solo se demanda personal para las tiendas físicas sino que, gracias al comercio online, se ha visto reforzada la incorporación de trabajadores destinados a la preparación y la distribución de los pedidos realizados a través del e-commerce. Este fenómeno ya ha quedado patente en las recientes campañas de Black Friday y Navidad.

Entre los perfiles más demandados en el sector del gran consumo se encuentra el personal de perfumería, cosmética, juguetería, electrónica, imagen, sonido e industria textil, especialmente dependientes, ayudantes de caja o promotores comerciales. La mayoría de estos perfiles son contratados para impulsar la fuerza de ventas y para ofrecer servicios de atención al cliente.

Gracias al éxito habitual de esta campaña a comienzos de año, cada vez son más los comercios que deciden adelantarse a la fecha tradicional (7 de enero) ayudando así a los “Reyes Magos” en la búsqueda de regalos. Es por ello que, en estas fechas, las empresas buscan dependientes, promotores, comerciales, teleoperadores y azafatas. También es necesaria la incorporación de personal para la distribución y el retail como reponedores, responsables de stock o cajeros y trabajadores encargados del transporte.

La campaña de rebajas: una oportunidad de reinserción en el mercado laboral

Esta campaña de rebajas abrirá la puerta al mercado laboral a muchos trabajadores en busca de una oportunidad.

El requisito más buscado por parte de las empresas en este periodo es la actitud positiva y proactividad. Ante el elevado ritmo de trabajo esperado para este periodo es fundamental que los candidatos demuestren iniciativa y compromiso.

Para dar un impulso a las ventas también se valorará la actitud comercial de estos nuevos trabajadores. Tendrán que ser capaces de conquistar a los consumidores logrando así que aumenten el volumen de su carrito de la compra.

Se tendrá en cuenta la experiencia previa en puestos de trabajo similares o la especialización en el caso de las posiciones de electrónica o informática.

Todos estos atributos combinados con un buen desempeño serán clave para el éxito del trabajador y la posibilidad de alargar su contrato más allá del periodo de rebajas.

