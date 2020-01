La Clínica AC Humara especialistas en medicina estética y estética avanzada en Bilbao Comunicae

viernes, 3 de enero de 2020, 12:30 h (CET) La Clínica AC Humara ofrece algunos de los tratamientos más innovadores en medicina estética del momento Contar con el mejor equipo de médicos estéticos, esteticistas, y ofrecer una atención personalizada con técnicas pioneras en Europa es la clave del éxito de la Clínica AC Humara. Esta clínica se ha asentado como uno de los centros médico estéticos de más prestigio en el País Vasco. Dirigida por la Doctora Laura González Humara y la prestigiosa esteticista Arantxa Carril, AC Humara está formada por un equipo médico de profesionales cuyo principal objetivo es mejorar la salud y el aspecto de sus pacientes, proporcionando los mejores tratamientos médico estéticos al máximo nivel técnico.

Filosofía de la Clínica AC Humara

Cada vez se acentúa más la tendencia de querer sentirse bien y tener un aspecto físico óptimo. El tratamiento estético no implica necesariamente tratamientos invasivos. En la Clínica AC Humara ofrecen técnicas no invasivas que solucionan la mayoría de problemas estéticos.

La excelencia y la responsabilidad médica han determinado que esta clínica se haya convertido en un referente en Bilbao. La Clínica AC Humara cuenta con el sello de garantía de la conocida Doctora Laura González Humara y en ella trabajan incansablemente para descubrir nuevas técnicas para ponerlas a disposición de sus pacientes.

Para la Doctora Humara la medicina y la dermatología han experimentado una revolución en los últimos años. La búsqueda de la naturalidad, los micro retoques y las técnicas personalizadas que consigan mejorar el aspecto sin perder la naturalidad, son algunos de sus principales objetivos a la hora de atender a sus pacientes.

Instalaciones

Las instalaciones del centro cuentan con un equipamiento médico, aparatología y tecnología inteligente de última generación. En esta clínica no creen en los milagros, sino en la constancia y la responsabilidad para que el paciente pueda encontrarse a gusto por dentro y por fuera. Además de cuidar de la belleza, cuidan de la salud y bienestar de sus pacientes. Desde la primera consulta estudian cada caso de manera individual para garantizar un tratamiento específico y personalizado.

Tratamientos

Ofrecen tratamientos faciales que restauran y tonifican la piel como son; remodelado de mandíbula y mentón, corrección de ojeras, tratamiento de la papada, lifting facial y cervical con hilos tensores, rejuvenecimiento facial, inductores del colágeno, MD Codes, H.I.F.U, toxina botulínica, rinomodelación sin cirugía, ácido hialurónico, radiesse, hilos tensores, peeling químico y mesoterapia facial.

Y tratamientos corporales como; depilación láser, reducción de la grasa localizada, tratamiento de la celulitis, tratamiento de la flacidez corporal, retensado de glúteos y muslos, carboxiterapia, dermajet morfologic y arañas vasculares, retensado de abdomen y brazos con hilos tensores, entre otros.

En la Clínica AC Humara la profesionalidad está garantizada y eso siempre influye en obtener un resultado adecuado del tratamiento. La primera cita es gratuita.

