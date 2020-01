Schneider Electric presenta su Fábrica Inteligente en la India que ahorra un 10% de energía con EcoStruxure Comunicae

viernes, 3 de enero de 2020, 11:51 h (CET) Con la nueva Fábrica Inteligente, la compañía refuerza su compromiso con el programa "Make in India", fomentando el desarrollo sostenible y la eficiencia energética en el sector industrial. Las nuevas instalaciones funcionan como centro de demostración de la transformación industrial y, en concreto, de las soluciones EcoStruxure de Schneider Electric, que permiten monitorizar en tiempo real el rendimiento de los equipos y proporcionan un mantenimiento preventivo, ayudando a reducir los costes de la fábrica Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado la apertura de una nueva Fábrica Inteligente en Bangalore (India). Se trata de la segunda instalación de Schneider Electric en la India que permite demostrar de forma práctica cómo la arquitectura EcoStruxure impulsa la automatización de procesos, aumenta la eficiencia operacional y reduce los costes en el entorno industrial. Contar con dos fábricas inteligentes en la India refuerza el compromiso de la compañía al programa "Make in India" del Gobierno Indio, diseñado para facilitar la inversión, fomentar la innovación, mejorar el desarrollo formativo y construir la mejor infraestructura de fabricación posible en el país.

La primera Fábrica Inteligente de Schneider Electric en la India, inaugurada en Hyderabad el pasado mes de febrero, ha permitido que más de 500 clientes se beneficien de las múltiples soluciones EcoStruxure, gracias a las cuales pueden mejorar sus decisiones de compra en relación con sus necesidades de distribución y gestión de energía, así como sobre la automatización de sus equipos. Con la inauguración de la fábrica de Bangalore, Schneider Electric refuerza aún más su contribución a la agenda de la Industria 4.0 en la India, ofreciendo a sus clientes un centro de demostración sobre los beneficios de la transformación digital industrial, entre los que se incluyen un mejor rendimiento, una mayor fiabilidad y seguridad, así como la monitorización remota y el mantenimiento preventivo.

En la Fábrica Inteligente de Bangalore, la plataforma y arquitectura abierta EcoStruxure de Schneider Electric permite la monitorización en tiempo real del rendimiento de los equipos y el mantenimiento preventivo, lo que mejora, significativamente, la agilidad y la optimización de sus costes. La instalación muestra las mejores prácticas de transformación digital y sirve como ejemplo de las ventajas que la digitalización puede aportar a la gestión de la energía y la automatización de la industria manufacturera.

En este sentido, la Smart Factory de Bangalore ya ha reportado resultados como un 10% de ahorro de energía anual a través de las soluciones EcoStruxurePower, como EcoStruxure Power Monitoring Expert y EcoStruxure Resource Advisor, así como mejoras en la eficiencia industrial de hasta un 5% a través de las soluciones de EcoStruxure Plant. También se ha demostrado un mayor rendimiento y fiabilidad de los activos a través de las soluciones EcoStruxure Machine, incluyendo AVEVA Insight y EcoStruxure Augmented Operator Advisor, que han contribuido a mejorar la disponibilidad de los activos en un 10% y han impulsado un cambio de mantenimiento reactivo a predictivo.

Schneider Electric ha lanzado varias fábricas inteligentes en países como México, China, Francia, Estados Unidos, Indonesia y Filipinas. La de Bangalore es una fábrica inteligente e integrada, que cuenta con herramientas digitales como la realidad aumentada, que proporcionan a los operadores una mejor visibilidad de las operaciones y el mantenimiento, lo que supone una reducción del 10% en el tiempo medio de reparación de equipos críticos. Además, los procesos digitalizados han eliminado el papeleo un 95% y han optimizado el consumo de la energía, lo que está contribuyendo a que sea una fábrica más sostenible.

"La Fábrica Inteligente de Bangalore demuestra cómo la digitalización de los entornos industriales mediante EcoStruxure puede optimizar los procesos, tanto para la producción como para las operaciones que se desarrollan a lo largo de toda la cadena de suministro, llevando la eficiencia energética a un nivel totalmente nuevo”, asegura Mourad Tamoud, Executive Vice President, Global Supply Chain deSchneider Electric. “Nuestro programa Smart Factory ha sido reconocido por el Foro Económico Mundial como un referente de la industria manufacturera, con el objetivo de crear una plataforma de aprendizaje a través de los mejores fabricantes del mundo, quienes están adoptando las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Schneider Electric se ha comprometido a desarrollar, a nivel mundial, más de 100 fábricas inteligente para 2020; la fábrica inteligente de Bangalore, que fabrica productos de IT para clientes de todo el mundo, es una de nuestras instalaciones claves en la región".

Schneider Electric se esfuerza constantemente por innovar y garantizar que la tecnología más puntera sea accesible para todo el mundo. Con este propósito, la Fábrica Inteligente de Bangalore ofrece un espacio donde los estudiantes de ingeniería de los principales centros educativos mundiales trabajan en tecnologías emergentes y desarrollan soluciones digitales, mediante tecnologías Microsoft, bajo el programa del Centro de Innovación Digital (CODI) de Schneider Electric. Además, la fábrica contribuye, en colaboración con el Gobierno de la India, con el Proyecto NEEM, un programa local de desarrollo para jóvenes desfavorecidos y jóvenes que abandonan la escuela en la India. De esta manera, Schneider Electric contribuye a la innovación digital en la industria manufacturera india y quiere formar a las personas para el desarrollo y la innovación del futuro.

Proyecto NEEM

La nueva Fábrica Inteligente de Bangalore funcionará como centro de desarrollo y formación para aprovechar la capacidad de innovación digital de Schneider Electric con el objetivo de formar a los candidatos del Proyecto NEEM (National Employability Enhancement Mission). Se trata de una iniciativa liderada conjuntamente por AICTE y el Gobierno de la India para abordar el problema de la escasez de mano de obra cualificada en el país, ayudando así a los jóvenes desfavorecidos y sin formación en la India.

Proyecto CODI

Lanzado por el grupo Global Supply Chain de Schneider Electric, el Centro de Innovación Digital (CODI) es un programa de innovación a nivel mundial cuyo objetivo es crear un ecosistema conectado para dirigir soluciones de futuro, antes de lanzarlas al mercado, testeando estas soluciones en la fabricación y la logística. CODI también contribuye a genera una mentalidad de innovación en todas las regiones del GSC a través del programa CODI-X, incubando innovaciones en entornos descentralizados. Algunas de las soluciones que han sido testeadas e implementadas con éxito en las fábricas de Schneider Electric incluyen el Simulador MHE, el cual, a través de la realidad virtual, forma a los operadores para conseguir un lugar de trabajo más seguro, y proporciona asistencia y soporte remotos con la realidad mixta. Además, proporciona controles autónomos basados en la IA, así como soluciones eCloud basadas en IoT MES, entre otras.

