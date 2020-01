Papa Francisco y pacto mundial educación

No tenía conocimiento de este evento. Veo un video del Papa Francisco en Internet, en el cual convoca a todos los lideres mundiales a un pacto global sobre educación, a un nuevo humanismo, para crear un pueblo universal. Tal acontecimiento está convocado para celebrar en Roma el 14 de Mayo de 2020. Yo me pregunto: Si existen muchas religiones, las más numerosas Cristianismo, Islam, Budismo, Hinduismo, Religión China y muchas más menos numerosas y sin religión (1.100 millones), cada una con su creencia y cultura ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿Vamos a establecer una religión global con este amasijo de tantas creencias? ¿Ya no solo existe un Dios verdadero, sino muchos? ¿Y que tenemos que hacer los cristianos, renunciar a nuestra fe? ¿No parece esta reunión como un “aquelarre”, reunión nocturna de brujas y brujos, con la supuesta intervención del demonio? Así se explica la estancia de los ídolos amazónicos en el Vaticano, a los cuales adoraron. Cristo mandó a sus discípulos: “Id y predicad a todas las gentes, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea o rechace se condenará.” Dice el Papa que establecer un nuevo humanismo, ¿No es la Religión Cristiana la que humanizó a la sociedad? ¿De que humanismo habla? También esta reunión tiene un parecido con el relato de la Torre de Babel. La situación actual del mundo y sobre todo de Occidente antes cristiano, es extremadamente preocupante, todo apunta al final de esta era, no trato de crear alarma sino de que estemos preparados porque puede suceder cualquier cosa en cualquier momento.