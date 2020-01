​La automatización llegó a los jardines y las plantaciones ​Existen dispositivos inteligentes que, a través de escáneres y sensores internos, pueden, aparte de regar automáticamente, determinar la cantidad de agua que necesita la tierra Redacción Siglo XXI

viernes, 3 de enero de 2020, 08:48 h (CET) Muchos creen que la domótica sólo existe dentro de la casa, pero no, esto dejó de ser así hace mucho tiempo. Hoy en día, es posible controlar el riego de los jardines decorativos, y más importante aún, aquellos espacios que están destinados a la siembra.



Existen dispositivos inteligentes que, a través de escáneres y sensores internos, pueden, aparte de regar automáticamente, determinar la cantidad de agua que necesita la tierra, si ha llovido o no, medir el pH y emitir alertas en caso de que exista algún problema que necesite atención humana, como añadir nutrientes a la tierra o establecer un control de plagas.



Un equipo eficiente para la jardinería La automatización es sinónimo de control, y en la mayoría de los casos, de ahorro. Aquí los procesos se realizan de la mejor manera posible, con mínimo desperdicio de materia prima y tiempo, lo que se traduce en la conservación del capital invertido.



Existe un dispositivo que se ajusta perfectamente a esta descripción, y es el programador de riego. Este equipo permite la dosificación de agua a través de electroválvulas, por lo general, puede ser adaptado a mangueras, aspersores o a cualquier otro tipo de suministro de agua.



Sus tareas programables son bastante amplias, por lo que es el mejor amigo de aquellos que desean tener controlados sus jardines o plantaciones:



Horario y cantidad: estos dispositivos permiten establecer una misma hora de riego, así como también la cantidad de agua necesaria. Por lo general, para evitar pequeñas inundaciones en los espacios, estos equipos tienen incorporados sensores para saber si ha llovido.



Interruptores inteligentes: con un programador de riego, el cierre de válvulas se realiza sin la necesidad de presionar botones, así como tampoco es necesario activar manualmente el dispositivo, ya que todo esto es realizado por el microcontrolador interno.



Consideraciones que hay que tener en cuenta para elegir el mejor aspersor automático Aunque todos estos equipos cumplen con las mismas funciones, es importante que el consumidor compre uno que se ajuste a lo que necesita el espacio para ser regado, pues no es lo mismo atender un jardín de cincuenta metros cuadrados que uno de una hectárea.



El tipo de riego Antes de elegir uno, es bueno saber que existen tres tipos de aspersores programables: sencillo, acorazado y doble.



Un programador de riego sencillo permite ajustar el tiempo y la frecuencia de activación, por lo que es ideal para terrazas y jardines. El acorazado tiene las mismas funciones que el anterior, pero aparte, mide la humedad del terreno, por lo que es perfecto para lugares muy lluviosos.



Por último, el modelo doble permite abarcar mayor espacio de riego, así que funciona perfectamente para plantaciones que necesiten, incluso, diferentes cantidades de agua.



Cuidar el medioambiente en todos los sentidos Por lo general, estos dispositivos trabajan con baterías incorporadas. Lo ideal es que sean de tipo recargable por diferentes razones,entre otras, porque duran más y se evita la contaminación ambiental por el desecho de pilas.



Frecuencia de riego y duración Ésta debe ser una relación inversamente proporcional, es decir, la frecuencia de riego debe ser mayor al tiempo de activación.



Ventajas de un programador de riego Aparte de las razones obvias que son ahorrar agua y hacer más eficiente la tarea de riego, hay otros beneficios al incorporar un aspersor programable.



Equipos fáciles de usar No es necesario un programador de software para hacer que el aspersor automático de riego funcione a la hora deseada. Solo basta con seguir el manual de uso o guiarse por la descripción de los botones, lo que hace la tarea bastante intuitiva.



Mayor comodidad Al ser dispositivos pequeños, pueden pasar incluso desapercibidos. Por otro lado, la facilidad de programarlos y olvidarse de ellos, es una ventaja desde cualquier punto de vista.



El agua es vital Sin importar que el equipo deba estar 24 horas por 7 días a la semana, conectado a un suministro de agua activo, el agua sólo saldrá cuando se active el aspersor. Al mismo tiempo se regula el caudal, por lo que añadir uno al hogar, no aumentará la factura de agua ni del servicio eléctrico.

