E-commerce en España cambiará la forma de dar regalos navideños

Luego de un periodo de gran incertidumbre vivido por las elecciones generales, los españoles volvemos a encaminarnos hacia nuestro día a día, coincidiendo con la temporada navideña y todo lo que esta representa. Aunque la familia sea parte esencial de estas fechas, la realidad es que los regalos lo serían casi en igual medida.



Lo que muchos no saben es que, a pesar de que esta última tradición se mantendrá durante las fiestas, verá una serie de cambios inéditos gracias al posicionamiento del comercio electrónico. Esto es lo que tienes que saber para no quedarte rezagado:



E-commerce en la navidad española De acuerdo a un estudio publicado a finales de noviembre por la firma de investigación Deloitte, se espera que el consumo a través de Internet crezca de cara a la temporada navideña, con al menos el 28% de la población utilizando canales digitales para realizar sus compras. El 37% del presupuesto sería gastado a través de Internet.



Este incremento en la proporción se debe a que los españoles estarían viendo beneficios en comprar regalos por Internet, especialmente cuando hablamos de disponibilidad de productos y optimización en el uso del tiempo.

Gracias a estas herramientas, cualquier persona puede visitar la tienda de Aldi Online, conocer las ofertas que tiene en juguetes para armar, cocinas en miniatura o juegos de mesa, y comprarlos con tan solo un par de clics (2). Esta no es la única tienda que ofrecería este tipo de beneficios, ya que minoristas como Lidl, Carrefour o Día también cuentan con una presencia Online activa.



El gasto promedio Gracias a los datos del estudio ‘Tendencias de consumo en Navidad’ comisionado a Kantar por eBay, los españoles gastarán más en estas fiestas que en las del 2018, con una media registrada de 268€ (exactamente 10€ más que el año pasado) en regalos, con casi el 40% de los encuestados afirmando que estas compras empezaron durante el Black Friday.



Dependiendo de la ciudad, el gasto puede ser un poco mayor o menor.



Estos datos son importantes para el desarrollo del comercio en línea ya que el estudio reafirma lo explicado en el párrafo anterior, y redobla la apuesta: más del 50% de los españoles comprará regalos por Internet, con cerca del 35% de estos utilizando únicamente este canal para realizar sus compras. De este modo, el gasto promedio estará distribuido entre el consumo Online y el físico.



Logística, la industria a superarse De acuerdo a distintos análisis, el factor decisivo al momento de comprar por Internet será el beneficio logístico que nos provea la tienda, es decir, velocidad de entrega, política de devoluciones, calidad del empaquetado, y medidas de seguridad para protección del producto. Esto significa un gran reto para la industria logística.



Según estimaciones de Correos, se espera un incremento de 21% en la cantidad de paquetes que se enviarán en estos últimos dos meses del año, llegando a la abrumadora cifra de 27 millones de paquetes. Aunque para el comprador pueda que esto no tenga mucho peso, la realidad es que el buen desempeño de la industria puede significar la diferencia entre recibir sus regalos a tiempo, o con varias semanas de retraso.



