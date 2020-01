Naturaki ya tiene fecha para la segunda jornada de propietarios en 2020 Comunicae

jueves, 2 de enero de 2020, 10:02 h (CET) Gracias al éxito entre los propietarios el año pasado, Naturaki realizará la segunda edición de la 'Jornada de Propietarios' el 7 de marzo de 2020 en Girona Gracias a la buena acogida de la primera edición de la Jornada de Propietarios celebrada en 2019, la empresa líder en el sector del turismo rural y la gestión de reservas en línea en Girona Costa Brava, volverá a celebrar su segunda Jornada de Propietarios el 7 de marzo de 2020. El evento, tiene la intención de reunir todos los propietarios de las casas que gestiona la empresa con el objetivo de ofrecerles una sesión explicativa y un espacio de networking para consolidar la relación entre el equipo de Naturaki y los propietarios de las casas. La capacidad de convocatoria de Naturaki demuestra que a pesar de ser una empresa pequeña tiene una importante presencia en la demarcación y en el sector de los alojamientos turísticos.

En la jornada del año pasado acudieron 52 propietarios de las 65 casas que Naturaki gestionaba en ese momento. La jornada se desarrolló en dos fases. La primera ha incluyó la exposición de un tema de interés para los asistentes, y la segunda fase ha permitió a los asistentes hacer preguntas y aportaciones. El evento de este próximo 2020 también concluirá con una comida-networking para permitir tanto a los miembros del equipo de Naturaki como los propietarios estrechar más su vínculo y consolidar la relación profesional.

Tanto el equipo de Naturaki como los propietarios de las diferentes casas valoraron la experiencia de éxito absoluto, ya que se cumplieron los objetivos marcados de acercar Naturaki a todos aquellos propietarios que hacen posible que la empresa gerundense evolucione positivamente año tras año. Carme Vilà, socia fundadora de Naturaki, comenta que "la jornada ha sido muy positiva para abrir Naturaki los propietarios, así han podido conocer todo el equipo y los hemos transmitido información que creemos que es de su interés. Poderlos reunir aquí en un día como hoy nos hace ver que realmente todos somos Naturaki y el proyecto lo desarrollamos entre todos, ya que ellos acaban siendo nuestra cara visible hacia los clientes. Les agradecemos mucho el esfuerzo que siempre hacen para dar el mejor servicio ". Mercè Font, propietaria de Can Pardal, confirma que "jornadas como ésta, con un ambiente distendido, nos permiten compartir tiempo y conocimiento entre los diferentes propietarios, que la mayoría no nos conocemos, y también con el equipo de Naturaki, que siempre nos ayudan con todo. Sin duda ha sido una muy buena experiencia para aprender y conocernos todos."

El vídeo completo del evento de la primera Jornada de Propietarios puede ser consultado íntegramente en la web de la empresa.

Naturaki, ganadora del Premio Cactus el año 2015 y los Premios Digitales E-Tech 2014 tiene una fuerte base tecnológica y presencia en línea desde sus inicios, fundada en 2011, se dedica a la gestión de casas rurales y con encanto en toda la provincia de Girona. Desde los inicios ha tenido un crecimiento anual medio del 30% y durante estos años ha alojado más de 90.000 personas. Su rasgo diferencial es ofrecer casas de alta calidad, tal como demuestran la nota media de las casas, que es de un 9,3, y el 30% de clientes repetidores. En los últimos tres años, más de 300 casas, principalmente de Girona pero también del resto de Cataluña, se han interesado para que la empresa los gestione su alojamiento, pero desde Naturaki apuestan por mantener la calidad de sus casas y crecer poco a poco. Naturaki ha finalizado este 2019 con 70 casas rurales gestionadas y tiene presencia en gran parte del territorio gerundense.

Vídeo completo I Jornada de Propietarios de Naturaki



