El número de muertos por la represión de las protestas en India aumenta a 27 ​Los críticos de la ley dicen que es un paso hacia la marginación oficial de los 200 millones de musulmanes de India Redacción Siglo XXI

En India, el número de muertos a causa de la represión del Gobierno contra las protestas generalizadas ha aumentado a por lo menos 27 personas, con un saldo de más de 1.000 detenidos.



Los manifestantes están protestando contra la controvertida nueva ley de ciudadanía, que abre una vía para obtener la ciudadanía india a los inmigrantes indocumentados de Afganistán, Bangladés y Pakistán, a menos que sean musulmanes.



Los críticos de la ley dicen que es un paso hacia la marginación oficial de los 200 millones de musulmanes de India. Esto fue lo que dijo la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee.



Mamata Banerjee dijo: "No dejaremos que echen a nadie, esa es nuestra promesa. El Gobierno central puede hacer leyes, pero ¿quién las implementa? Los Estados lo hacen. El Gobierno central no tiene autoridad aquí, ¿cómo implementarán la ley aquí? Si ven en India, el 90 por ciento de los estados está en manos de los partidos de la oposición, no en manos del Partido Popular Indio".

