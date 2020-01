El Atlético de Madrid cierra el año 2019 con récord histórico de 129.314 socios El club ha recalcado que todavía hay tiempo de hacerse socio abonado Redacción Siglo XXI

miércoles, 1 de enero de 2020, 09:58 h (CET) El Atlético de Madrid cierra el año 2019 con su récord histórico de socios, alcanzando la cifra de 129.314 tras haber añadido 4.314 socios nuevos, según ha informado este martes el club colchonero desde su página web y redes sociales.



"De los 129.314 socios, 58.132 son abonados, récord en la historia del club, y 71.182 son socios no abonados. Estas cifras seguirán aumentando en los próximos días, ya que la campaña de admisión de nuevos socios está abierta durante toda la temporada", ha indicado el Atleti en su nota de prensa.



Así, el club ha recalcado que todavía hay tiempo de hacerse socio abonado y vivir en directo todos los encuentros que el equipo rojiblanco dispute en el Wanda Metropolitano para lo que resta de temporada; o socio no abonado, para disfrutar de beneficios y descuentos en instalaciones, productos y servicios de la entidad colchonera.

