Etoile Style tendencia de moda y decoración se lanza al mundo online en Navidad

Aitziber Diego y Maryan Lozano se lanzan al mundo online creando etoilestyle.com Actualmente el emprendimiento femenino es un ejemplo que va tomando fuerza en la sociedad. El diseño alternativo a través de la tienda online de moda y decoración Etoile Style, tendencia en decoración y moda, vigoriza aún más este concepto. Este novedoso y maravillo trabajo llega en una de las épocas más entrañables del año, por Navidad, fruto de la ilusión y esfuerzo de dos amigas: Aitziber Diego Ugalde, apasionada por la moda y Maryan Lozano Lladó, amante del interiorismo y la decoración. Su éxito va de la mano de su increíble pasión en proyectar una visión vanguardista, ofreciendo productos actuales y novedosos adaptados al público actual y exigente.

La tienda online Etoile Style ofrece una amplia variedad de productos elaborados con una pasión alternativa de la mujer actual. La originalidad de la web diseñada por SEO en un Click, radica en ofrecer asesoramiento en moda y decoración. Entre sus diseños en moda podrán encontrar total look compuesto por: pantalones, blusas, faldas, sudaderas, camisetas, jerséis, chaquetas, vestidos, accesorios, etc. Mientras que en decoración e interiorismo ofrecen una amplia variedad de accesorios para sacarle partido a cada rincón del hogar como: jarrones, puf, sillas, cuadros, cojines, lámparas, mesas, etc. Un sinfín de artículos de decoración que no pasarán desapercibidos para ningún invitado de la casa.

El sueño de Aitziber y Maryan ha sido posible gracias a la exitosa empresa de diseño web SEO en un Click, consiguiendo plasmar la profesionalidad y dedicación de estás jóvenes empresarias en la tienda online Etoile Style.

"Ha sido muy bonito trabajar en este proyecto, han transmitido la ilusión que tenían en él desde el primer momento" , comenta Marta Ciruelos, diseñadora web de SEO en un Click.

Sin duda, “Etoile Style” es un maravillo comercio online alternativo al público vanguardista, donde queda reflejada la pasión creativa a través de sus grandes diseños, en moda y decoración.