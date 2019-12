La normativa europea de emisiones aumentará las matriculaciones de vehículos eléctricos un 14% en 2020 Los concesionarios incrementarán un 72% sus matriculaciones tácticas de eléctricos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de diciembre de 2019, 09:34 h (CET)



La nueva normativa de emisiones fijadas por la Unión Europea (UE), que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, provocará un incremento en las matriculaciones de vehículos eléctricos del 14,2% en el próximo año, según datos de MSI para Sumauto, especialista en portales verticales de automoción que integra a Autocasión y AutoScout24, entre otros.



La normativa comunitaria establece que la media de emisiones que vendan las marcas en 2020 no deberá superar los 95 g/km de CO2. Por encima de este dato, los fabricantes tendrán que pagar 95 euros por cada gramo de exceso y coche, lo que podría dar lugar a multas millonarias. Es por ello que impulsarán la comercialización de modelos eléctricos, pues los vendidos en 2020 con emisiones inferiores a los 50 g/km de CO2 equivaldrán a dos ventas, una medida que les permitirá adaptarse a esta normativa.



Esto explica que sean las empresas las que previsiblemente acaparen un mayor volumen de vehículos eléctricos matriculados en 2020, hasta alcanzar las 6.878 unidades, lo que significaría un incremento del 16,4% en tasa interanual.



Esta cifra se verá impulsada principalmente por las automatrículas que deberán realizar los concesionarios para contemporizar con las marcas y que aumentarán un 72,3%, hasta las 2.748 unidades, según datos de MSI. A ello hay que sumar las cada vez más estrictas políticas de responsabilidad social corporativa de las compañías, que también estarán detrás de este crecimiento.



En este contexto, no sería de extrañar que a partir del segundo semestre de 2020 se produzca una fuerte concentración de modelos eléctricos automatriculados, lo que provocaría en los concesionarios un aumento del stock de kilómetro cero y, en paralelo, un descenso de sus precios, situándose así como una alternativa de compra más asequible para los particulares.



Sumauto –que aglutina más de 4 millones de usuarios únicos mensuales y cerca de 400.000 anuncios– recuerda que, si bien el coste medio de un vehículo eléctrico está en torno a los 40.000 euros, es decir, el equivalente a un vehículo premium, los primeros eléctricos que están llegando al mercado de ocasión se comercializan a la mitad de precio, que ronda los 22.600 euros, con una antigüedad media que no alcanza los cuatro años en el 72% de los casos.



Precios de eléctricos a la baja

Este descenso previsto de los precios del VO eléctrico contribuirá a situarlos como una alternativa de compra más atractiva para los particulares, a sabiendas de que los vehículos eléctricos generan más interés en los portales de búsqueda que los de combustión, con una media de 78 visitas al mes los eléctricos frente a las 38 de los diésel y gasolina, según datos de Sumauto.



Así, en un contexto de mayor oferta de vehículos eléctricos y una demanda latente, la puesta en marcha de un nuevo plan de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Plan MOVES) -a pocos días de que el actual concluya con todavía buena parte de su dotación sin gastar- estimularía las compras, máxime cuando las previsiones apuntan a que las ventas de eléctricos en el canal particular caerán un 3% en 2020, hasta las 3.237 unidades, según MSI.



Por último, en este análisis por canales, el rent a car será el que protagonice el mayor crecimiento porcentual de matriculación de vehículos eléctricos, con un 34%, debido a la presión que algunas normativas locales están ejerciendo sobre las alquiladoras para incluir en su flota unos porcentajes obligatorios de estas motorizaciones. En total, este canal podría registrar más de 1.100 unidades en el próximo año.



Según el director general de Sumauto, Nicolás Cantaert, “2020 será un buen año para aquellos interesados en adquirir un vehículo eléctrico, sobre todo de ocasión. Si bien seguirán las ofertas de vehículos diésel y gasolina, sí que habrá una alta concentración de ofertas de kilómetro cero, sobre todo, en la segunda mitad del año, cuando se acerque el final del ejercicio y las marcas automovilísticas quieran evitar a toda costa las multas de la Unión Europea. A esto se unirá la apuesta anunciada por los concesionarios de ampliar su infraestructura de recarga de 2.500 a 12.500 puntos en 2020”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Emprendedores valencianos crean la primera red de coches eléctricos compartidos que funcionan con energía solar La cooperativa pretende fomentar nuevas formas de movilidad sostenible que reduzcan las emisiones de carbono. En un año, un vehículo eléctrico ahorraría 9.000 kg de emisiones que produciría un vehículo de combustión Dos de cada cinco conductores reconoce haber cogido el coche después de beber Alrededor del 25% de las muertes en accidente de tráfico están relacionadas con el alcohol Seis de cada diez españoles llaman por teléfono pese a saber que la otra persona va conduciendo Más de medio millón de españoles han sufrido un percance relacionado con el uso del ‘smartphone’ al volante o como peatón ¿Sabes cuándo llevar tu coche al taller? Pistas de que tu automóvil necesita una revisión Es importante tener el coche listo para estas fechas ya que ‘En Navidad el mejor regalo es llegar a tiempo’ Operación salida: 9.000 conductores denunciados por no tener el vehículo a punto Tan solo el 30% de los conductores ponen a punto su vehículo antes de circular por la red de carreteras