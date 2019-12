​Cómo elegir un MBA adecuado

En la actualidad, los MBA o Máster en Administración de Empresas se han convertido en una de las mejores opciones de estudio para todas aquellas personas que quieren obtener conocimientos especializados y profundizar sobre estrategia empresarial, ámbito económico y gestión de proyectos. Estudiar un MBA exige tiempo, esfuerzo y dinero, pero es una de las mejores decisiones que puedes tomar si tu objetivo profesional es conseguir un puesto de trabajo con mayor responsabilidad o si quieres aumentar las posibilidades de éxito en una iniciativa empresarial.



No todas las personas están capacitadas para acceder a este tipo de estudios superiores, ya que estos requieren de gran dedicación y conocimientos previos de gestión empresarial. Estos conocimientos previos pueden venir dados por estudios anteriores o por la experiencia profesional adquirida en el mundo de la empresa. Gran parte de este tipo de estudios son ofertados directamente por Escuelas de Negocios o Instituciones vinculadas al sector empresarial. Por tanto, un factor importante a tener en cuenta antes de cursar un MBA reside en elegir bien la Escuela de Negocios o Centro valorando su trayectoria, sus metodos de formación y su implicación en el desarrollo de los alumnos.



En este sentido, los estudiantes deben valorar algunos aspectos como el plan de estudios, los objetivos profesionales o el claustro de profesores que imparte el MBA. Por ejemplo, el Director Académico del Máster MBA Asturias señala que el programa es uno de los más demandados en la actualidad por las empresas y profesionales asturianos, puesto que el objetivo principal es potenciar el talento de profesionales, emprendedores y empresarios para que se conviertan en los líderes directivos del futuro.



¿Qué es un MBA (Máster en Administración de Empresas)? Cuando se habla de un MBA (Master of Business Administration) se hace referencia a un título académico de máster o postgrado especializado en dirección y gestión de negocios. Es un título académico que puede abrir las puertas del mercado laboral a una gran cantidad de graduados universitarios en Administración de Empresas, Economía u otras ramas de estudio relacionadas con el mercado financiero y el sector empresarial; también profesionales cualificados y/o graduados con estudios de carácter técnico como ingenieros, optan por estudiar un MBA con el objetivo de alcanzar puestos directivos y forjar un perfil multidisciplinar que suponga una ventaja competitiva en el mercado laboral.



Por lo general, la mayoría de los MBA comparten ciertos aspectos en los planes de estudio y en los objetivos profesionales a lograr por los participantes, pero es importante analizar con detenimiento los programas formativos para valorar qué Escuela de Negocios conviene más en cada caso. La duración de estos Másteres puede variar en función de la Escuela de Negocios, pero suele oscilar entre 1 y 3 años.



Un Máster MBA permite a los participantes especializarse en el dominio de técnicas de admistración y dirección de empresas, como comentamos. Pero también contribuye al desarrollo en los alumnos de la capacidad analítica orientada a la obtención de resultados, así como el crecimiento en habilidades fundamentales como la visión estratégica, flexibilidad y adaptación a los cambios, liderazgo, etc. Estas habilidades son muy necesarias en la actualidad debido al entorno en el que desarrollan su actividad las empresas, altamente competitivo y cambiante.



Razones para estudiar un MBA Una de las razones para estudiar un MBA según coinciden la mayoria de los titulados, es su alto índice de empleabilidad. Las empresas de cualquier sector demandan continuamente perfiles especializados en gestión empresarial. Por tanto, el esfuerzo e inversión que supone realizar un Master of Business Administration, es recompensado de forma rápida por las múltiples salidas profesionales. Otro aspecto que no hay que olvidar, es que los titulados MBA suelen tener un salario más alto al ostentar puestos medios o altos de carácter directivo o como responsables de importantes proyectos.



La formación en un MBA se caracteriza por ser práctica. Los alumnos por tanto, adquieren competencias y se entrenan en habilidades de dirección, liderazgo, proactividad, etc. a través del análisis de casos empresariales por una parte, y por la creación de un Proyecto de Creación de Empresa. Este proyecto, también llamado, Plan de Negocios o Proyecto Fin de Máster es dónde los alumnos plasman los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Muchos de estos Business Plan se han convertido en empresas que funcionan en la actualidad con innovadores modelos de negocio además de emplear a un número importante de profesionales.



Otro de los motivos por los que realizar un Máster en Administración de Empresas es apostar de forma segura con el fin de garantizar seguridad y confianza a lo largo de la vida laboral. Esto se consigue gracias a la cualificación que proporciona el Máster y también por la red de contactos que se genera durante la experiencia de aprendizaje. Las clases suelen ser heterogéneas en cuanto a perfiles y como consecuencia, se produce un aumento en la riqueza del conocimiento y se generan relaciones personales gratificantes a lo largo de tiempo.



Dónde encontrar la mejor información sobre los MBA En los últimos años, el ámbito académico ha evolucionado de forma notable en múltiples aspectos, gracias en gran parte al papel que juegan Internet y las nuevas tecnologías en el conjunto de la sociedad. Una prueba de este hecho se puede ver reflejada en las Escuelas de Negocios, las cuales ofrecen información variada sobre el plan de estudios, el equipo de profesores o los objetivos profesionales del MBA a través de sus páginas web así como otros recursos de publicidad y comunicación especialmente dirigida a su público objetivos a través de redes sociales.



De este modo, tanto los graduados y licenciados como los directivos y emprendedores que quieren acceder a un MBA para obtener conocimientos avanzados en gestión y dirección empresarial, pueden conocer de antemano las principales características y métodos de estudio del MBA que quieren cursar.