Ñeembucú ​San Juan de Ñeembucú es otro distrito que merece la atención del Jefe de Estado Peter Tase

martes, 31 de diciembre de 2019, 08:44 h (CET) El Departamento de Ñeembucú, se encuentra en pésimo estado de infraestructura y obras viales. La turística región sureña del Paraguay es la más aislada en América Latina, con caminos de tierra (arena) intransitables, agricultura familiar colapsada y con comunidades como la de Teniente Sánchez en pobreza extrema y aisladas. Entre los diez y seis distritos, lo más preocupante es el abandono de la ruta Pilar – Laureles, que hace muy peligroso la circulación de los vehículos y traslado de personas, con más de doce puentes de madera. Como uno de los pocos extranjeros que ha trabajado y pasado más de una década en Teniente Sánchez, del Distrito de Villalbín, me siento obligado de llamar a la atención del Presidente Mario Abdo Benítez (MAB) de hacer cumplir sus promesas de campaña política y construir la ruta asfaltada de 120 KM Pilar – Laureles. Dicho proyecto es económicamente más importante que cualquier costanera que se pretende reconstruir (por la segunda vez) en Pilar. El proyecto anhelado de ruta asfaltada y puentes fortalecerá la economía de Ñeembucú, dará más rendimientos a la producción de carne bovina para la exportación. MAB tiene que parar con sus visitas infructuosas al interior, acompañado por cinco aviones y más de 250 funcionarios del estado y destinar los recursos necesarios para llevar adelante a los ciudadanos de Laureles, Desmochados, Villalbín, Isla Umbú.



San Juan de Ñeembucú es otro distrito que merece la atención del Jefe de Estado: es inaceptable de que los 24 KM que la unen con Pilar, no se pueden asfaltar; durante su primer año de gestión MAB y comitiva habrá gastado suficiente dinero (viajes) del estado que muy bien podía ser invertido hacia la construcción de dicha ruta asfáltica.



Hay que destacar el terrible deterioro de la microeconomía en Ñeembucú, el nivel de pobreza (2019) es mucho más alto de lo que yo encontré en el 2007, cuando empecé mi servicio de voluntario en el Cuerpo de Paz – Paraguay.



Tetã vore Ñeembucú ojejuhu hina vaietépe taha'e mba'e apopy terã tapekuérape. Ko tenda kundahàra añetetéva opytàva yvygotyo Paraguái retãme ha'e hìna pe imombyryvéva América Latina pe, tapekuéra yvy guiguàva ikatu'ỹva ojehasa uperupi, ñemitỹ ogayguakuéra ojapóva oñehundìpa ha tava'ikuéra Teniente Sánchez inchagua imboriahu api ha opytáva ha'eño mombyry. Umi papoteĩ tàva Ñeembucú reheguagui ñande py'apyvéva ha'e hína pe jehejarei ha tesaràipe ojeguerekóva tape ombojoajúva Pilar -Laureles ndive, omoangare'yva jehasa mba'yru ha yvypóra jehose uperupi, ko' áğa peve oĩva gueteri pakõi yvyvorasa yvyrapégui oikóva. Peteĩva umi pytagua sa'imi omba'apo ha ohasava'ekue hetave pa arýgui Teniente Sánchez pe, tava Villalbin reheguàva ajejopy ajerurévo jesareko Tendota (MAB) omoañete hağua oñe'ẽme'ẽva'ekue ha'e va'ekue ombopyatãva'erãha tape hũme pe 120 Km mombyrykue Pilar -Laureles. Upe apopyrã imba'eguasueteva mba'e rerekopy rehe ñañe'êtaramo imba'eguasuvevoi upe oñembohérava Costaneragui ojejaposevahína (mokõiha jey) Pilar pe.



Apopyrã oñeha'arõitéva ha'eva hina tape hũ ha yvyvorasa jejapo omombaretéta Ñeembucú mba'e rerekopy ha ombohetavéta so'o jeguerekopy vakagui guáva, ojeguerahaukava'erãichagua tetã ambuépe. MAB ohapejokomava'erã imbohupa tavaiha rupi, mba'evete noñeguenohẽiva chugui, omoirũ katuetéva chupekuéra po pepo atã ha hetave mokõi sa popa gui umi mba'apoharakuéra tetã rekuàiva, umi viru ningo ojepuruva'erãkuri ojegueraha hağua tenonde gotyo Laureles, Desmochados, Villalbín, Isla Umbú tavayguakuérape.



San Juan de Ñeembucú ha'e ambue tàva oikotevẽtereíva Tendota jesarekóre, ndai katúi ñamoneĩvo pe 24 km mombyrykue ombojoajúva Pilar ndive ndaikatuíha gueteri ojejapo tape hũ; peteĩ ary oĩhague ko tetã ñemyakãme MAB, ha imoirũharakuéra oipuru hetaite virúma (tetã ambuére jehope) ñane retã mba'eva, ikatúvakuri ojepuru ojejapo hağua upe tape hũ.



Ñamoĩva'erã tesa renòndepe pe ñembyai añetete ohupytyva hína mba'erekopy michĩveva Ñeembucú pegua mboriahu apĩ rehegua (2019) ijyvateteve che ajuhuva'ekuégui upe 2007 pe, añepyrũramoguare che rembiapo Cuerpo de Paz -Paraguái pe.

Noticias relacionadas