Inox-fry, la sinergia del mobiliario en acero inoxidable de calidad y la sostenibilidad del medioambiente

lunes, 30 de diciembre de 2019, 14:06 h (CET) Muchas son las formas de protección y ayuda al medio ambiente que tiene a su alcance el consumidor concienciado. Entre ellas la construcción de mobiliario en acero inoxidable, una aleación capaz de ser reciclada y reutilizada completamente. Descubre las bondades que ofrece el acero inoxidable de la mano de una empresa consolidada en el sector, la gallega Inox-Fry En la actualidad el diseño y construcción de estructuras en acero inoxidable es un hecho común. Basta con salir a la calle para darse cuenta de ello: portales, mobiliario público, marquesinas, barandillas, pasamanos, bolardos, mostradores, escaparates,etc. El acero inoxidable está presente en el día a día.

Y aunque hoy en día cada vez es más habitual la fabricación y diseño de elementos en acero inoxidable debido a su resistencia a la corrosión y a las altas y bajas temperaturas, hace 25 años era un elemento desconocido para muchos.

Fue en ese momento cuando Inox-Fry apareció en escena: calidad, profesionalidad, servicio y respeto por el medioambiente.

A través de estos valores Inox-Fry creció hasta lo que es hoy en día. La empresa que nació hace 25 años siendo totalmente familiar, ahora cuenta en su plantilla con 30 trabajadores y ya ha experimentado un relevo generacional. Inox-Fry afronta nuevos retos y aporta solución a uno de los problemas mundiales de la actualidad: el medio ambiente y el impacto en el cambio climático.

El acero inoxidable es reciclable por completo por lo que el consumidor que lo elija en el diseño y fabricación de estructuras y mobiliario, estará contribuyendo al cuidado del medioambiente.

Aunque siendo justos, las propiedades y beneficios que ofrece el acero inox en comparación a otros materiales y/o aleaciones no se detienen ahí. Algunas de sus cualidades son las siguientes:

- El acero inoxidable es una aleación fácil de limpiar por lo que es habitual su uso en el sector servicios; y más concretamente en los sectores dedicados a la medicina y a la alimentación.

- El acero inoxidable resiste bien altas y bajas temperaturas lo que lo convierte en un material ideal para espacios exteriores; véase portales, marquesina, bolardos…

- El acero inoxidable ofrece un componente estético y elegante que otros materiales no consiguen. Además, es fácil de cortar y trabajar con él, logrando diseños únicos de excelente calidad.

- El acero inoxidable tiene un ciclo de vida alto por lo que es la opción más económica a la hora de realizar una inversión para un establecimiento/negocio. Además, es 100% reciclable.

Estas cualidades de diseño, fabricación y uso han sido trabajadas desde hace 25 años por la empresa gallega Inox-Fry, ofreciendo a sus clientes todo tipo de alternativas; así como el asesoramiento y acondicionamiento de las instalaciones.

Entre sus grandes hitos está la construcción y mantenimiento de los supermercados Gadis. Cadena de supermercados muy conocida en toda Galicia y gran parte de Castilla y León.

Su regular crecimiento durante estos años ha permitido que Inox-fry siguiera dejando huella. Sus diseños e instalaciones son la estampa de un trabajo realizado con precisión y calidad en sus acabados, quedando presente en obras e instalaciones por toda Galicia; siguiendo en continua expansión por el noroeste de España.

Ahora, a las puertas de iniciar 2020 y tras un año de nuevos éxitos, Inox-Fry quiere celebrar la importancia que adopta su presencia online mediante el lanzamiento de su renovada página web: inox-fry.com.

Un nuevo canal de encuentro con el consumidor que sirve de antesala para descubrir los últimos trabajos y proyectos construidos por la marca. Siendo fieles a los mismos valores de su fundación y de la mano del acero inoxidable, seguirán ofreciendo soluciones en su tierra y para toda España.

