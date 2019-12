Reino Unido, EE.UU y Francia, entre los diez destinos elegidos por los españoles en Nochevieja según Bnext Comunicae

lunes, 30 de diciembre de 2019, 13:43 h (CET) Además, otros países como Italia, Suiza o Tailandia se encuentran en el TOP 10 elaborado por Bnext, la alternativa a la banca móvil de España Llega la noche más especial del año y son muchos los que deciden pasarla en otro país para desconectar de la rutina y, además, aprovechar para conocer nuevas tradiciones. Quiénes todavía no tienen decidido dónde pasar esa noche, Bnext, la alternativa a la banca móvil de España, ha elaborado el estudio “El Perfil del Viajero: Top Destinos Nochevieja”, en el que da a conocer cuáles son los lugares del mundo a los que más viajan los españoles que buscan una Nochevieja diferente:

1.Reino Unido (Londres)

Por su cercanía con nuestro país, Reino Unido es el país más elegido por aquellos que buscan una nochevieja fuera de España, en total casi un 34%. En Londres la despedida y llegada del año se celebran con campanadas y con fuegos artificiales, lo que quizás recuerda a nuestro país. El espectáculo tiene lugar junto al London Eye, en la ribera del Támesis, donde se pueden escuchar las campanadas del Big Ben y el London Eye se ilumina cambiando de color.

2. Estados Unidos (Nueva York)

Más de un millón de personas acuden año tras año al famoso “Times Square” para ver caer la bola de Nochevieja antes de que comience el nuevo año, y besar a la primera persona que se ve a la medianoche como manda la tradición. Uno de los espectáculos más famosos del mundo y que cada año, más españoles, casi un 22% de los que viajan en esta época, quieren vivirla, lo que sitúa a este país en el segundo puesto del ranking.

3. Francia (París)

Abre el Top 3, Francia. Un 12,16% de los españoles se decanta por vivir la última noche del año en este país con cierto toque de romanticismo. Cenar en la Torre Eiffel, hacer un crucero por el Sena o disfrutar del espectáculo de luces y pirotecnia en el Arco del Triunfo son solo algunas de las opciones que ofrece la ciudad parisina en la última noche del año.

4. Países Bajos (Ámsterdam)

En Holanda, la última noche del año, más conocida con el nombre de Oud en Nieuw (nuevo y viejo) o Nieuwjaarsnacht (la noche del nuevo año), se celebra con castillos de fuegos artificiales, cohetes y petardos. Se trata de una tradición del siglo XIX en el que los holandeses gastan en torno a 65 millones euros. Un ambiente idílico por el que se decanta más del 11% de los españoles que pasan la Nochevieja fuera de casa.

5. Alemania (Berlín)

El país germano abre el Top 5. La Puerta de Brandenburgo de Berlín es el centro de la última noche de la noche donde se celebra la popular fiesta Silvester Party desde las 7 de la tarde. Un clásico retransmitido por la televisión alemana ZDF. El momento de mayor apogeo es el de los fuegos artificiales a las 12 de la noche. Nuevas formas de celebrar el Año Nuevo que no dudan en conocer más del 9% de los españoles que viajan en esta época del año.

6. Irlanda (Dublín)

Dublín se está convirtiendo en una de las ciudades más populares en Europa para pasar el 31 de diciembre gracias a su Festival de Nochevieja que tiene como centro Custom House. A las 6 de la tarde comienza el espectáculo de luces y fuegos artificiales, Liffey Lights Midnight Moment Matinee pensado para toda la familia. Será a las 8 cuando dé comienzo el Countdown Concert, que contará con la actuación de numerosos artistas en directo previo al inicio del Liffey Light Midnight Moment, una espectacular exhibición de luces, música y espectáculo pirotécnico que iluminará el cielo de la ciudad. Un evento que cada año descubren más personas, entre ellas más de un 8,35% de los españoles que pasan la Nochevieja fuera de nuestro país.

7. Suiza (Zúrich)

Quizás uno de los países que no se encuentra entre las quinielas sobre dónde pasar la Nochevieja, pero lo cierto es que más del 11% de quienes viajan en esos días lo hacen al país suizo. La fiesta se celebra a las orillas del lago donde hay escenarios con música en vivo. A las 12 de la noche se da la bienvenida al año nuevo con la típica “cuenta atrás” aunque el plato fuerte comienza 19 minutos después de medianoche, momento en el que se apagan las luces de la orilla del lago y comienzan los fuegos artificiales durante 15 minutos que se ejecutan desde los barcos anclado en el lago.

8. Italia (Roma)

En la última noche del año, los italianos preparan la conocida cena de San Silvestro donde las lentejas y el “cotechino”, son los dueños de la gran cena de medianoche como signo de la abundancia que se desea a todos de cara al nuevo año. A las doce de la noche se sale a los balcones para despedir simbólicamente al año que se va y recibir al nuevo, y como no puede ser de otra manera, disfrutar de los fuegos artificiales. Un Nochevieja elegida por casi el 6% de los españoles que viajan en estas fechas.

9. Tailandia (Bangkok)

Es el destino elegido para quienes quieren un lugar más exótico y menos habitual en la última noche del año, un 5,19% de los que optan por pasar la Nochevieja en el extranjero eligen Tailandia. Aunque los tailandeses celebran esta noche de un modo más tradicional, se visten de blanco y pasan el fin de año meditando en algún templo, cada año son más los que acuden al Centro Comercial Central World de Bangkok para disfrutar de la tradicional cuanta atrás.

10. Hungría (Budapest)

Cierra el Top 10 pero lo cierto es que es el país húngaro es uno de los destinos más recurrente en estas fechas por el ambiente de cuento de hadas que rodea a las celebraciones de la última noche del año. Casi un 5% de las personas que deciden viajar en estas fechas tienen como destino este país. Mercadillos, fiestas en las plazas, cruceros por el Danubio y al llegar medianoche, fuegos artificiales en torno al puente Elisabet.

