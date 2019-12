Citibox esconde en Madrid un roscón de Reyes con 2.000 euros en unos de sus buzones inteligentes Comunicae

lunes, 30 de diciembre de 2019, 13:02 h (CET) Citibox es el buzón inteligente para recibir los pedidos aunque no se esté en casa Ya no es necesario esperar a que lleguen los Reyes Magos de Oriente. Este año Citibox, la empresa que está revolucionando la manera en la que se reciben las compras online, quiere regalar un roscón con 2.000€ dentro. Para conseguirlo, será necesario descubrir la clave secreta que abre uno de sus buzones instalados en la madrileña calle de Princesa, 66.

Participar es muy sencillo. Tan solo hay que entrar en su perfil de Instagram, @citiboxes, e ir viendo las diferentes pistas que compartirán en las stories entre los días 1 y 4 de enero, una por día. Estas permitirán dar con la clave de apertura y conseguir el premio de 2.000 euros. Igualmente, también está previsto que todas las personas que se acerquen a conocer los buzones de Citibox en la calle de Princesa, 66 reciban un pequeño roscón de Reyes.

Citibox es un sistema de buzones inteligentes para la recepción de paquetería que permite a los usuarios recibir todas sus compras online de forma autónoma, sencilla y sin interrupciones. Funciona a través de un código de apertura generado con una aplicación móvil que utilizan tanto el transportista como el comprador. Estos buzones, de uso y mantenimiento gratuito, tienen la ventaja de que no necesitan conexión a Internet ni a la electricidad por lo que no suponen coste alguno para la comunidad de vecinos. Además, tienen la ventaja de estar operativos las 24 horas, los 365 días del año.

Sobre Citibox

Es la tecnología que dota de la inteligencia a los buzones para poder recibir las compras online sin tener que perder tiempo esperando al mensajero.

