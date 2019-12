Almonacid de Zorita vuelve a celebrar su Certamen de Villancicos Comunicae

lunes, 30 de diciembre de 2019, 13:06 h (CET) Siete fueron los grupos musicales alcarreños que se dieron cita en Almonacid la tarde del 28 de diciembre. Durante el evento se recordó y homenajeó a Aurelio Pérez, voz principal masculina de la Rondalla de Driebes, recientemente fallecido El Certamen de Villancicos Villa de Almonacid de Zorita se consolida como una de las citas indispensables de la Navidad alcarreña al celebrar su tercera edición y congregar hasta un total de 7 grupos venidos de distintas localidades de la comarca.

La Escuela de Música de Albalate de Zorita y el Grupo Albazor de la misma localidad, la Rondalla Arco de la Villa, venidos de Mondejar, la driebeña Rondalla Virgen de la Muela, la Rondalla de Alcocer y la Ronda amigos de Sigüenza, participaban en un evento en el que actuaba como anfitriona la Rondalla Villa de Almonacid de Zorita.

El III Certamen de villancicos Villa de Almonacid de Zorita se realizaba en la Ermita de Nuestra Señora de la Luz, templo del siglo XVII ubicado en el centro de la localidad, que se veía repleta cantores y visitantes.

Como viene siendo habitual, el certamen se realiza a iniciativa del Ayuntamiento almorcileño y cuenta con Manuel Fuentes, director de la Rondalla de Almonacid de Zorita así como de otros grupos de la comarca, como coordinador.

Abría el acto la intervención de José María Cañadillas, alcalde de Almonacid de Zorita, que agradecía la participación a todos los grupos asistentes y pedía un minuto de silencio en recuerdo del recientemente fallecido Aurelio Pérez, integrante y gran impulsor de la Rondalla de Driebes. HOMENAJE A AURELIO PEREZ. ALMONACID DE ZORITA 2018.

A continuación tomaba la palabra Beatriz Sánchez, teniente de alcalde de la localidad, que fue presentando a cada uno de los grupos participantes comenzando por la Escuela de Música de Albalate de Zorita, formación de jóvenes que suponen la verdadera cantera de la música tradicional alcarreña.

Bajo la dirección de Manuel Fuentes, los alumnos de la Escuela de Música de Albalate de Zorita interpretaron “La luz que nace en ti” y “Los niños quieren La Paz”, dando así muestra de su interés por la música tradicional navideña y haciendo gala de su pericia como jóvenes instrumentistas así como de unas voces que, en solitario o a coro, hicieron el deleite de los asistentes que arropaban con sus palmas la interpretación de los alumnos.

En segundo lugar actuó la Rondalla Arco de la Villa que interpretó las “Joticas al Niño” y “El Rey de los cielos” en una actuación en la que el público entusiasta no dejó de participar. Esta rondalla mondejana ha continuado su recorrido como formación musical bajo la dirección de Manuel Fuentes y es una habitual del certamen de Almonacid de Zorita, donde dejan cada año muestra de su buen hacer musical.

El Grupo Albazor de nuevo se dejaba ver por el Certamen de Villancicos de Almonacid de Zorita y allí interpretaban “Coplas de Navidad” y “San José enciende candela”. Este grupo es uno de los mejor conocidos del folclore alcarreño. No en vano, la formación se dedica desde hace más de cuatro décadas a la investigación de las raíces de la tradición en nuestra tierra y a la interpretación de música tradicional alcarreña.

En cuarto lugar actuó la Rondalla 'Virgen de la Muela' de Driebes, que acudían al certamen con el pesar de haber perdido a uno de sus miembros más emblemáticos: Aurelio Pérez. Manuel Fuentes, director de esta formación, mostraba su pesar y su agradecido recuerdo a quien fue su amigo y colaborador durante décadas. La Rondalla Virgen de la Muela interpretó los villancicos “Buscando posada” y “Los Reyes Magos”.

Tras la actuación del grupo driebeño tuvo lugar la actuación de la Ronda de Alcocer, que acudían al certamen con una representación un tanto mermada pero suficiente como para animar al público asistente con los villancicos “La Carta” y “Alumbra el camino”, acompasados a la guitarra y cajón flamenco y con interesantes arreglos para flauta travesera interpretados por una de las integrantes de esta formación músico-vocal.

En sexto lugar actuó la Ronda Amigos de Sigüenza, una simpática formación de carácter familiar y con un firme arraigo en Almonacid de Zorita por haber sido algunos de sus miembros residentes e incluso nacidos en aquella localidad. No dejaron indiferentes a nadie las interpretaciones de “Nochebuena en Siguenza” y “Las doce palabritas”, imprescindibles ambos en la Navidad seguntina, como no dejaron tampoco indiferentes el entusiasmo y buen hacer de los jóvenes solistas de esta ronda.

Cerraba el programa la Rondalla Villa de Almonacid de Zorita, formación con honda tradición en villa por contar con más de cuatro décadas de antigüedad. Dirigidos por Manuel Fuentes, interpretaron “Hoy es Navidad” y “Nadal de Luintra”. Además, y como colofón a su intervención, la Rondalla Villa de Almonacid de Zorita contó con la colaboración del artista Javier Matía, que se unió al grupo para interpretar “Alegría, Alegría”.

Tras las intervenciones por separado cada una de las rondas, todos los participantes en el III Certamen de Villancicos Villa de Almonacid de Zorita unieron sus voces en una actuación en la que quedó patente la cohesión existente entre las agrupaciones folclórico-musicales alcarreñas y en la que cantores e instrumentistas disfrutaron e hicieron disfrutar de la Navidad en la Alcarria.

Como viene siendo tradicional, y tras el concierto, las hogueras frente a la ermita

De Nuestra Señora de la Luz alumbraron y caldearon el ambiente mientras se servía caldo y chorizos al vino que ayudaran a combatir el frío de diciembre. Las rondas volvieron a sonar ya en un ambiente más distendido y espontáneo y la noche almorcileña se volvió a llenar de sones de Navidad.

