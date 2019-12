Necesito un Trastero abrió 25 franquicias en 2019 Comunicae

lunes, 30 de diciembre de 2019, 13:15 h (CET) La previsión para el próximo año 2020 es abrir entre 15 y 20 delegaciones más en España La empresa Necesito un Trastero, líder en el sector de alquiler de trasteros en nuestro país, ha batido todos los récords en este 2019 que está a punto de finalizar, al haber abierto 25 delegaciones a lo largo del año, repartidas por todo el territorio nacional.

Las aperturas durante 2019 se han producido en la Comunidad de Madrid (7), la Comunidad Valenciana (5), Galicia (3), Andalucía (2), Castilla y León (2), Santander (2) y 1 delegación en Aragón, Cataluña, Extremadura y Murcia.

Además, en este 2019 también es destacable el hecho de que muchos de sus centros han ampliado su capacidad; que ha sido la primera empresa de su sector en superar la cifra de las 50 delegaciones abiertas, con el valor añadido de no haber cerrado ninguna hasta la fecha; que ha acudido al Salón Expofranquicia de Madrid por primera vez, y que se ha adherido a la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) como Socio de Pleno Derecho.

A la hora de valorar este 2019, Iván Maldonado, CEO & Expansión de Necesito un Trastero, asegura que “nos sentimos muy satisfechos de la expansión que hemos realizado durante este año y del interés que despierta nuestra marca entre los emprendedores a la hora de unirse a nuestra red de franquicias”. Asimismo, añade que “somos la empresa del sector de alquiler de trasteros que más ha crecido en 2019, si bien no solo nos centramos en abrir delegaciones, sino también en consolidar las que ya están operativas y en ofrecer un apoyo inicial y continuo a todos nuestros franquiciados”.

En cuanto a las previsiones de aperturas para el 2020, “ya tenemos apalabradas seis delegaciones más antes de que se inicie el nuevo año, por lo que nuestro objetivo es abrir una media de 15-20 franquicias en 2020”, afirma el CEO & Expansión de Necesito un Trastero.

Acerca de Necesito un Trastero

La empresa Necesito un Trastero se creó hace seis años, con la apertura de una pequeña delegación de alquiler de trasteros en Alicante. Tras detectar un hueco de mercado a nivel nacional en este sector, se decidió apostar por el crecimiento mediante la fórmula de la franquicia, para implantarse en diferentes ciudades españolas.

La inversión necesaria para abrir una franquicia Necesito un Trastero va de 40.000 euros en adelante (depende de los metros totales construidos), con un canon de entrada a partir de 12.000 euros. Asimismo, el tamaño del local ha de tener un mínimo de 300 metros cuadrados, para implantarse en ciudades de al menos 30.000 habitantes.

Necesito un Trastero es Socio de Pleno Derecho de la Asociación Española de Franquiciadores.

