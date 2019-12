"Con el otoño llegaste tú", una novela actual y vibrante Comunicae

lunes, 30 de diciembre de 2019, 09:18 h (CET) Una pareja de enamorados, protagonista del devenir del destino “Con el otoño llegaste tú” es una novela que engancha desde el principio. Lo que a priori se presupone una historia de amor ideal es susceptible de cambiar de la noche a la mañana. El planteamiento es de esos que gustan y apasionan a muchos de los lectores de la actualidad. Porque muchos de ellos se sentirán identificados con sus personajes y sus vidas ¿pero qué pasa cuando se altera el orden que todos pensaban eterno?

Los protagonistas de la historia son Valeria y Ricardo, una pareja joven que lleva poco tiempo de relación. Están en ese momento dulce en el que viven juntos tras dos años saliendo. Están enamorados y tienen las profesiones que han elegido y con las que disfrutan. Hasta aquí todo va bien. La situación no puede ser más perfecta. Pero algo sucede. Algo que cambiará sus vidas para siempre. Deberán tomar decisiones. Y ya se sabe que elegir no siempre es fácil. El otoño será el tiempo que transcurre mientras el caprichoso destino cambia para ambos.

Una novela de hoy escrita por Rocío Muñoz Jiménez. Una apuesta segura para los apasionados de las historias vibrantes y para los que se plantean si el destino existe o la vida es una suma de casualidades.

Sinopsis del libro

"Valeria y Ricardo llevan dos años juntos. Un futuro prometedor se vislumbra ante ellos, viven juntos, su relación es más fuerte que nunca y sus respectivas profesiones les motivan.

Pero cuando menos se lo esperaban el destino les pone en una encrucijada y deberán tomar una decisión que podría cambiar la vida de ambos por completo. El otoño será testigo mudo de los caprichos de ese destino".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.