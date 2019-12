"Tierra de alacranes", una historia de amor de otro tiempo Comunicae

lunes, 30 de diciembre de 2019, 09:02 h (CET) Amores y desamores en un escenario convulso El amor es el motor de este libro. E Irene es su protagonista. Una joven que vive en un pueblo y en otra época. En esa época convulsa en la que la presión de las clases sociales condiciona el más puro de los sentimientos. Más aún en un entorno rural donde las diferencias se hacen más notorias. España atraviesa un momento de inestabilidad política. La opresión y la miseria están a la orden del día. En este escenario se desarrolla “Tierra de alacranes”.

Con estas premisas de fondo, el lector irá descubriendo la historia personal de sus personajes. Sus formas y modos de vida llevarán a descubrir esas vidas anónimas cargadas de sentimientos, romances y amores imposibles. Su autor, José Blázquez Blázquez desmenuza con una delicada descripción, esos retratos íntimos y personales que dan vida y evocan a ese pueblo que muchos de los lectores tienen en sus mentes. El resultado es una mirada desgarradora y comprometida hacia el pasado más reciente.

Sinopsis del libro

"Irene no podía imaginar cómo el devenir de su vida condicionaría su amor de juventud. Una historia de amor en una época marcada por una sociedad convulsa por la inestabilidad política, en un entorno rural lleno de miserias y opresión que llevará al lector, con una delicadeza cuidada a la descripción de la forma de vida de un pueblo, intercalando las vivencias, romances y desamores de los personajes. “Tierra de alacranes”, muestra una parte de la historia de España marcada por la opresión, las clases sociales y los abusos de poder en la que el amor queda condicionado por el entorno social en el que se vive. Sin lugar a duda, una historia que no quedara al lector indiferente".

El autor.- José Blázquez Blázquez, nacido en Casas de Millán (Cáceres), 1941. Publica su segunda novela, Tierra de alacranes, tras su primer libro, El secreto de Rosario, que vio la luz en noviembre de 2016.

