La especialista Marielys Ávila explica qué hacer por un negocio en 2020

La Navidad puede supone un momento de renacer, reflexionar y evaluar en función de renovar la energía, pensamientos y conductas. Puede ser el momento propicio para ir volver la vista hacia dentro y evaluar los resultados obtenidos No existen los errores, siempre se obtienen resultados. Unas veces son resultados deseados, puesto que se recibe aquello que se estaba esperando. Otras veces son resultados no deseados, ya que lo obtenido no cumple con las expectativas iniciales. Pero todos los resultados son producto de los pensamientos, decisiones y acciones de cada persona.

“Es importante asumir la responsabilidad de lo que sea que se ha recibido” ,explica Marielys Ávila, coach de negocio y márketing. “Así se retoma el poder creador, para darle la vuelta y poder transformarlos”.

Visto desde esta perspectiva, es indispensable evidenciar, aceptar y validar el momento presente, como verdadero, para evaluar. Y, en función a esa información, crear las bases de los requerimientos para el nuevo plan.

La navidad es tiempo de reflexión, de mirar dentro, ya que un negocio es el espejo de su dueño. Para luego evaluar, establecer las nuevas intenciones y objetivos, y así mejorar los resultados en este 2020 que empieza.

“Hay diez claves que podemos tener en cuenta para evaluar nuestros resultados y transformar nuestro negocio este 2020”, indica Ávila:

Evaluar dónde se encuentra el negocio ahora. Establecer y definir el estado presente. Identificar: ¿Qué funcionó? ¿Qué no generó el resultado esperado? ¿Qué falto? ¿En qué área se requiere ayuda o apoyo? ¿Qué se está dispuesto a cambiar para transformar los resultados? Establecer el nuevo objetivo y metas a trabajar. Identificar qué recursos internos se necesitan (trabajar en uno mismo : confianza, seguridad, gestión emocional, entre otros…) y externos (materiales, tecnología, personal) Establecer quién o qué puede ayudar. Diseñar un plan de acción detallado mes a mes. Es muy importante tener en cuenta que la evaluación es un proceso continuo. Ciertamente, el último mes del año es un espacio de cierre de ciclo y propicio para evaluar y planificar, ajustando medidas necesarias para implementar e incorporar los cambios que generen los resultados deseados.

Sin embargo, la evaluación y esos espacios de reflexión, también se deben realizar constantemente, estableciendo puntos de verificación a corto, mediano y largo plazo. De esta forma será mucho más fácil detectar posibles oportunidades de mejora a tiempo, atenderlas en el momento más oportuno y ahorrar tiempo, energía y dinero.

“También es muy importante mantener el trabajo y conexión interior, ya que el negocio es el reflejo de su dueño” , concluye Marielys. “Trabaja tu mentalidad, tus creencias limitantes y serás imparable”.

