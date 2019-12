Las revistas británicas The Drinks Business y Decanter galardonan los vinos del Grupo Faustino

Por otro lado, el crítico estadounidense James Sucking destaca Campillo 57 Gran Reserva 2012, de Bodegas Campillo, y Portia Summa 2015, de Bodegas Portia, en su lista de los Mejores Vinos Españoles de 2019.

Todo comenzó en el siglo XIX Eleuterio Martínez Arzok fundó la Bodega en 1861; posteriormente fue consolidada por Julio Faustino Martínez y María Pilar Zabala, en la segunda mitad del siglo XX.

Esta empresa familiar, de cuarta generación, se ha extendido por el territorio nacional a través de siete bodegas en cinco Denominaciones de Origen diferentes (D.O.Ca Rioja, D.O. Ribera del Duero, D.O. Navarra, D.O. La Mancha, D.O. Cava). Su Faustino I es el Gran Reserva de Rioja más vendido en el mundo. Actualmente, poseen 2.000 hectáreas de viñedos con más de 15 variedades de uva y destinan más de la mitad de su producción anual al mercado internacional, convirtiéndose en líder en la elaboración y exportación de vinos de alta gama y estando presente en 130 países.

Campillo Gran Reserva 2011 El vino que comentamos hoy posee un color rojo picota con tonos rubíes que ya nos delata su gran complejidad en sus elegantes y coloreadas lágrimas. En nariz presenta un aroma sensual, profundo y complejo donde destacan los aromas primarios a confitura de frutos rojos, regaliz y notas terciarias de pimienta, nuez moscada, hinojo y torrefactos procedentes de su crianza en roble francés. En boca es equilibrado, amable y goloso con gran variedad gustativa ya detectada en el aroma con un final lleno, carnoso y duradero que invita a nuevas degustaciones y estar presente en mesas bien vestidas: celebraciones importantes y fechas familiares entrañables. Buen compañero con pimientos de piquillo confitados, cochinillos segovianos, carrilleras guisadas con setas, carnes al carbón y quesos riojanos.

Ficha Uvas: Graciano y Tempranillo. Graduación alcohólica: 14.0% vol. Tiempo de estancia en barrica: 24 meses. Temperatura de servicio: 16-18° C. Precio: 28, 95 €. Calificación: 95.

Referencia Grupo Faustino Comercializa las marcas de las bodegas Faustino, Portia, Campillo, Marqués de Vitoria, Valcarlos, Leganza y Victorianas. Facebook: Faustino Wines - Instagram: faustinobodegas - Twitter: @bodegasfaustino www.grupofaustino.es