La Clínica Veterinaria de Ronda Sur lanza un plan de salud para gatos

viernes, 27 de diciembre de 2019, 12:58 h (CET) La Clínica Veterinaria de Ronda Sur de Murcia lanza un plan de salud para gatos bautizado como +VidaPlan. Se trata de un servicio para prevenir las dolencias más comunes entre los felinos y detectar sus problemas de salud a tiempo. Los usuarios ahorrarán hasta un 40% en gastos veterinarios La Clínica Veterinaria de Ronda Sur cuenta con un equipo experto en gatos y perros. Por esta razón han creado el plan de salud para gatos al que han llamado +VidaPlan. Tras años de cuidar miles de mascotas se han dado cuenta de que los felinos necesitan de una atención especial.

Según declara Joaquín Albaladejo, propietario de esta clínica veterinaria situada en Murcia, “los gatos envejecen más rápido que las personas y además en muchas ocasiones no manifiestan sus síntomas. Son especialistas en disimular sus enfermedades”.

Por este motivo, es tan importante contar con un plan de salud completo y personalizado. Asimismo, la edad del gato es un dato importante a la hora de optar por un plan u otro entre la amplia oferta de esta clínica veterinaria especializada en gatos. Joaquín señala que “un gatito no necesita la misma atención ni las mismas vacunas que un gato adulto”.

El plan de salud para gatos de Veterinario Ronda Sur

En Veterinario Ronda Sur son conscientes de la importancia de que un gato doméstico goce de una buena salud y se detecten sus enfermedades a tiempo. Siempre hay que ser especialmente cuidadosos cuándo se habla de animales que mantienen un contacto continuo y directo con las personas.

Joaquín Albaladejo afirma que ya es hora de desterrar la falsa creencia de que los gatos enferman menos que los perros y que por tanto necesitan menor atención veterinaria. “Esta idea viene del hecho de que los gatos no salen a la calle con la misma frecuencia que los perros pero esto no evita de ningún modo que sufran enfermedades y que sea más difícil en ellos el detectarlas”.

Con esta idea en mente se han creado las distintas modalidades de planes de salud +VidaPlan. Hay cuatro entre las que elegir: Miau, Gatuno, Bigotes y Ronroneo. Los precios oscilan entre los 25,50€ mensuales y los 39,50€ dependiendo de las coberturas en función de la edad del gato.

La cuota de +VidaPlan incluye reconocimientos, vacunas, desparasitaciones, chequeos, consultas gratuitas así como diferentes descuentos tanto en productos de tienda como en servicios añadidos de la propia clínica. Esta iniciativa está destinada a facilitar a los habitantes de Murcia el mantenimiento de la salud de su gato.

Ahorrar en el cuidado de un gato con Veterinario Ronda Sur

Según un estudio publicado en 2018 por el comparador idealo.es el gasto que supone tener un gato en casa puede ascender hasta los 522 € de media al año. Una cifra nada despreciable en una economía familiar.

La cifra señalada arriba puede variar de un punto de España a otro pero aún así en algunos casos supone un gran desembolso. Al importe de la alimentación habrá que sumar la compra de otros artículos de higiene como cepillos o areneros. Además hay que añadir los gastos veterinarios.

Esta situación es la que ha impulsado al equipo de Veterinario Ronda Sur crear este plan de salud para felinos. Uno de los principales objetivos era abaratar los costes veterinarios manteniendo la atención médica de la más alta calidad al estar especializados en gatos.

Razones del éxito Veterinario Ronda Sur

La Clínica Veterinaria de Ronda Sur cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector. Su filosofía consiste en proporcionar a sus pacientes la mejor atención médica con la máxima profesionalidad al mejor precio posible.

La meta final es mejorar la calidad de vida de perros y gatos para que sus dueños puedan disfrutar de sus mascotas durante muchos años. La cercanía y diligencia del equipo de la clínica ha servido para aumentar su popularidad entre los usuarios con el paso del tiempo.

Además, también realizan una labor de concienciación para que los propietarios de animales domésticos pongan en valor la importancia de tomar medidas para reducir los riesgos y la propagación de enfermedades derivada del contacto con animales que no reciben la debida cobertura sanitaria.

