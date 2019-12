Qué visitar en Madrid por hotelescincoestrellas.eu Comunicae

viernes, 27 de diciembre de 2019, 12:46 h (CET) Madrid, una de las capitales con más magia de toda Europa, con mil sitios que visitar y con los que sorprenderse realmente, todo lo que no puede pasar de largo en una visita a Madrid, está aquí Madrid es una de las urbes más importantes de toda Europa, y la más importante de España, aquí están las cosas que no se pueden perder de Madrid:

Puerta del sol

Es el encanto del punto central de toda la península ibérica, visitar el km. 0 de toda España puede ser un atractivo más que suficiente, disfrutando de toda la vida y el ambiente turístico que rebosa el lugar donde se dan las campanadas más emblemáticas a nivel nacional.

Las Torres Kio

Es uno de los atractivos más reciente de toda la capital, 4 torres de unas dimensiones absolutamente tremebundas situadas en el céntrico barrio madrileño de Chamartín, todo una obra arquitectónica para los amantes de la arquitectura más moderna.

El congreso de los diputados

Es uno de los más grandes encantos de la capital madrileña, visitar uno de los lugares más concurridos por toda la plana política del país, sin poder evitar el sacar una foto con los leones ya míticos, que se situan en la entrada principal del edificio.

Templo de Debod

Se está convirtiendo en uno de los atractivos turísticos principales de la capital española, un lugar emblemático para sacar un par de fotos a todas las esculturas que hay en ese ya emblemático lugar de la ciudad de Madrid.

Plaza mayor

Otro de los lugares más emblemáticos de Madrid, es de los lugares más concurridos de la capital española, donde disfrutar del tradicional bocata de calamares o simplemente conocer al ya emblemático Bob Esponja que ha salido tropecientasmil veces en los medios de comunicación.

Gran Vía

Una de las calles más transitadas y tradicionales de madrid, con infinidad de tiendas o teatros, en gran vía podrás encontrar cosas tan emblemáticas como el Metrópolis de Madrid, el Teatro Lope de Vega, lugar donde se hace el emblemático musical de 'El Rey León' , o el Teatro Arlequín, lugar en el que se desarrolla el exitoso programa de Televisión 'La Resistencia'.

Museo del Prado

Si el arte es lo que llama la atención en el viaje, entonces es obligada la visita al Prado, uno de los museos más exclusivos y más selectos de todo el panorama nacional, obras como Las Meninas de Velazquez las encontrarás en este emblemático lugar de la capital madrileña.

Recintos Deportivos

Si el deporte es el motor de la visita a la capital de España, hay mil sitios que visitar, empezando por el emblemático Santiago Bernabéu en el paseo de la castellana, visitar lo que queda del Vicente Calderón a orillas del Manzanares o enamorarse con toda la tecnología y la innovación del Wanda Metropolitano, siguiendo por la visita obligada a la Caja Mágica, casa del Real Madrid de Baloncesto y sede del Masters 1000 de Madrid de Tenis, continuando por el Palacio de Los Deportes (o como ahora lo llaman, el WiZinc Center) , hasta enamorarse del futbol de barrio en el Estadio de Vallecas o visitar estadios de Primera División como lo son el Coliseum Alfonso Pérez en Getafe o Butarque en Leganés.

Estas son solo una corta selección de la infinidad de cosas que visitar por Madrid, la mejor selección de hoteles de 5 estrellas en Madrid está en la web www.hotelescincoestrellas.eu

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.