Worldline obtiene una puntuación de 88/100 en el Índice Gaïa y mejora en 6 puntos su desempeño en RSC

viernes, 27 de diciembre de 2019, 12:30 h (CET) Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, ha obtenido una puntuación global de 88/100 en RSC en el índice Gaïa, la agencia de calificación que evalúa a las empresas europeas en sus prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Worldline mejoró en 6 puntos su calificación respecto al año pasado Worldline es una de las empresas evaluadas por el índice Gaïa más destacadas por sus prácticas responsables y sostenibles y, con la puntuación lograda, supera en 30 puntos la media de empresas de su sector. Además, la calificación reconoce los constantes progresos realizados por la compañía en materia de gobernanza, política social y medioambiental, así como su compromiso con los grupos de interés externos.

Social

Worldline obtuvo una puntuación de 100/100 en "Características y prácticas sociales”, en reconocimiento a su capacidad para informar sobre sus prácticas sociales.

Condiciones de trabajo

Por la calidad del diálogo social y de las medidas sociales negociadas en los convenios colectivos recibió una puntuación de 90/100. El índice Gaïa también reconoció el progreso de Worldline en términos de bienestar en el trabajo a través de la implementación, desde 2012, de encuestas y planes de acción para mejorar la calidad de vida y el bienestar en el trabajo de los empleados.

Medioambiental

Worldline obtuvo una puntuación de 100/100 por su transparencia en términos de estrategia climática y por la implementación de una política y objetivos relacionados con su suministro de energías renovables y la reducción de gases de efecto invernadero.

Relaciones con las partes interesadas

Worldline obtuvo una puntuación de 100/100 en Relaciones con los Proveedores gracias a su política de sostenibilidad, desplegada a lo largo de su cadena de valor. Además, Worldline también se distinguió por la sostenibilidad de su cartera de ofertas, incluyendo productos y servicios con valor agregado social y ambiental.

Gobernanza

Los esfuerzos de Worldline para aumentar la conciencia y la formación de los empleados en materia de conducta ética y prácticas empresariales responsables, especialmente a través de su código ético y la publicación de información sobre el número de alertas recibidas, han dado sus frutos. Las iniciativas han permitido a la empresa mejorar significativamente su puntuación en el campo de la ética empresarial.

Además, como parte de la implementación de la Declaración de Desempeño Extrafinanciero (DPEF), Worldline tuvo la oportunidad, por primera vez, de traducir sus desafíos extrafinancieros en factores de riesgo operativo o de reputación. En particular, Worldline identificó 12 riesgos extrafinancieros principales para los que la empresa ha establecido objetivos y ha definido las políticas y planes de acción asociados para mitigarlos.

Sébastien Mandron, Director de Responsabilidad Social Corporativa de Worldline, comenta: "La excelente calificación que ha sido otorgada a Worldline por el índice Gaïa es un testimonio del extenso trabajo que hemos emprendido para poner la RSC en el primer lugar de nuestra agenda. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestro desempeño en materia de RSC e implementando prácticas en todos los ámbitos de la empresa que han dado resultados tangibles. Continuaremos revisando regularmente nuestro trabajo y esperamos mejorar nuestra puntuación cada año. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los numerosos equipos de Worldline que han hecho realidad nuestras ambiciones".

