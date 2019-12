Inbound recruitment y equipos intergeneracionales, tendencias de RRHH para 2020 según Cigna España Comunicae

viernes, 27 de diciembre de 2019, 11:50 h (CET) La convivencia intergeneracional y las nuevas estructuras que están surgiendo requieren de estrategias digitales para mejorar las técnicas de reclutamiento, potenciar la productividad y empoderar a la plantilla Si bien 2019 fue el año en el que se produjo la consolidación de la cultura empresarial basada en el bienestar de los empleados, con la apuesta por la salud como vía de diferenciación, 2020 será un año de evolución de esta tendencia, entre otras muchas. En este sentido, la gamificación, la implantación de ecosistemas de trabajo basados en la metodología Agile, la persecución de la digitalización en todas las áreas de las organizaciones o el impulso a los equipos de trabajo intergeneracionales serán algunos de los puntos más destacados en un año que marca el fin de una década disruptiva para el sector de los Recursos Humanos.

En estos últimos años, los departamentos de RRHH han sido testigos del auge de la digitalización, adoptándola como propia dentro de su estrategia, e impulsada aún más si cabe debido a la irrupción de los Millennials y la Generación Z, la primera generación nativa digital. De hecho, esta convivencia intergeneracional ha potenciado la creación de equipos más transversales, apoyados en la transformación digital y la innovación.

En este proceso de cambio, el peso de RRHH dentro de la estrategia empresarial también ha evolucionado: de prácticamente asumir funciones puramente administrativas a ser los responsables de crear y potenciar la cultura corporativa, modelándola en base a los valores y personas que forman parte de la organización.

“En esta década, hemos visto como el papel del equipo de RRHH ha alcanzado una transversalidad total. Las organizaciones del siglo XXI conviven en un ecosistema de cambio constante, y esto hace que los departamentos de Recursos Humanos ya no sólo tienen que ser ágiles e innovadores para seguir atrayendo y reteniendo talento: tienen que ser más humanos que nunca. Y esto quiere decir situar a las personas y su bienestar físico y mental en el centro de todas nuestras decisiones”, destaca Ana Romeo, directora de Recursos Humanos de Cigna España y embajadora Humans 4 Health by Cigna.

Con este contexto, los expertos de Cigna España han analizado las siete tendencias clave en Recursos Humanos que tomarán fuerza en los próximos meses:

Auge del Inbound Recruitment como estrategia de reclutamiento. Se basa en una técnica innovadora de reclutamiento centrada en el candidato, que ayuda a las empresas a atraer a la persona más adecuada, y a contratarlo de forma más rápida, independientemente de si en ese momento hay una oferta activa o no. Se basa en cuatro fases: atraer a talento en base al atractivo de la cultura corporativa, convertir a los interesados en candidatos, contratar al perfil más idóneo, y una vez dentro de la organización, potenciar el engagement, de manera que los propios empleados sean los mejores embajadores de marca, lo que facilitará la captación de talento en futuros procesos de reclutamiento. Los empleados, los mejores embajadores de marca. Derivado de lo anterior, cada vez es más relevante trabajar la imagen de la organización desde dentro hacia fuera, de forma que los empleados se conviertan en los mejores embajadores de marca. Por eso, trabajar en una cultura corporativa centrada en la salud y bienestar, adoptar medidas de conciliación efectivas, o establecer un plan de carrera personalizado para cada empleado, ajustado a sus motivaciones y habilidades, serán algunas medidas que se pueden poner en marcha. Nuevos ecosistemas y metodologías ágiles. La reestructuración en los modelos organizativos requiere de equipos que funcionen en ciclos rápidos de aprendizaje y toma de decisiones. Gracias a la aplicación de la tecnología, es posible reconfigurar estrategias, estructuras, procesos y personas, creando un valor añadido a los equipos, y por consiguiente a la empresa, creando una ventaja competitiva. Así, la metodología Agile, en la que la colaboración entre los diferentes equipos es clave para adaptarse sobre la marcha a necesidades cambiantes, vivirá una época de esplendor en 2020. Knowmads, el perfil profesional más buscado. El ecosistema de cambio en el que viven las organizaciones también estimula la irrupción de nuevos perfiles profesionales. Uno de ellos son los denominados Knowmads, término que deriva de los vocablos ingleses Know (conocer) y Nomad (nómada). Centrándose en el aprendizaje continuo en función de sus inquietudes personales, las personas que responden a este perfil tienen una gran capacidad de adaptación, son multidisciplinares, imaginativos y ágiles. Así, la adopción de la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías y herramientas digitales es una constante para ellos. 5. Experiencia de empleados basada en datos. El análisis de los datos, tanto de candidatos como de empleados, permite a la empresa descubrir cómo trabajan y saber qué factores son los que influyen en la productividad o la motivación. De esta manera, la aplicación del dato tendrá un fuerte impacto en la experiencia de los empleados, y por extensión, en la cultura corporativa.

6. Aplicación de técnicas de gamificación. Esta tendencia tiene como objetivo mejorar la comunicación y fomentar la formación interna de los empleados, reforzando la cultura corporativa, la colaboración entre compañeros y el impulso a las habilidades individuales. De esta forma, la aplicación de técnicas de gamificación en la empresa podría convertirse en un elemento clave de cara al 2020 dentro de la estrategia empresarial contribuyendo a los procesos de selección, onboarding y formación.

7. Equipos de trabajo intergeneracionales. Las diferentes generaciones que hoy en día conviven dentro de una organización son muy diferentes entre sí. Las empresas deben de responder al reto de conformar equipos de trabajo heterogéneos, en los que la diversidad también esté presente en términos generacionales. Esta diversidad generacional es tremendamente enriquecedora para las empresas, ya que la forma en la que los diferentes perfiles se retroalimentan entre sí genera equipos de trabajo más fuertes y dinámicos.

