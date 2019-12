Helena Fernández, nueva directora de Permanent Placement de Adecco Staffing en España Comunicae

viernes, 27 de diciembre de 2019, 10:38 h (CET) Nueva posición directiva. Fernández se responsabilizará de continuar con el crecimiento de la división de selección de Staffing en España, y su principal reto es conseguir el liderazgo en el mercado español Helena Fernández ha sido recientemente nombrada directora de Permanent Placement de Adecco Staffing en España. Se licenció en psicología del trabajo en la universidad Ramon Llull y posteriormente se graduó en el máster de dirección estratégica de RRHH en la EAE Business School.

Desde hace más de 15 años ha desarrollado su carrera profesional en Adecco España, donde ha ocupado diferentes posiciones, siempre ligadas al área de selección donde ha estado vinculada 5 años como directora de selección y servicio en Cataluña y posteriormente al área comercial como Directora de Zona en Baleares y en su última etapa como Directora Regional en Cataluña Norte.

Fernández se define como una apasionada de los retos y los cambios y su propósito laboral es conseguir que las personas encuentren su bienestar a través de su talento.

A partir de ahora, Helena, se responsabilizará de continuar con el crecimiento de la división de selección de Staffing en España, y su principal reto es conseguir el liderazgo en el mercado español. Para ello cuenta con el talento necesario distribuido en una red de más de 70 delegaciones dedicadas exclusivamente a la selección y 150 consultores adicionales en la red de oficinas de Adecco.

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2018 han facturado 1.127 millones de euros. Llevan 37 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que les ha situado como uno de los 10 mayores empleadores del país y llevan 6 años consecutivos en el top 6 de las mejores empresas para trabajar en España según Great Place to Work. Las cifras hablan: en el último año han empleado a más de 132.000 personas en el país; han contratado a más de 37.744 menores de 25 años, un 32% más que el pasado año. Han contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y han formado a más de 58.000 alumnos.

A través de su Fundación, en el año 2018 han orientado a 22.503 personas que se encontraban en situación de riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y/o con responsabilidades familiares no compartidas, personas mayores de 45 años paradas de larga duración y otras personas en situación de exclusión social). Desde que comenzó su labor han realizado en España más de 10 millones de contratos. Invierten más de 8 millones de euros al año en la formación de trabajadores y el 28% de sus empleados consiguen un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en España y a sus más de 1.900 empleados. Para más información visitar la página web www.adecco.es

