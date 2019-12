Veracetics, de la renovación de los sellos de calidad al lanzamiento de productos innovadores de Aloe vera Comunicae

viernes, 27 de diciembre de 2019, 08:19 h (CET) Ampliación y mejora de las instalaciones y controles gracias a las nuevas líneas de envasado y transformación, renovación de todos los sellos de calidad e incorporación del V-LABEL, y lanzamientos de la primera bebida energética de Aloe vera BIO, primer jugo Aloe vera Bio con Granada y primera bebida refrescante no carbonatada con extracto de Olivo BIO, los principales hitos de Veracetics en 2019. Informa EKMB Veracetics primera empresa europea fabricante de jugos, certificada por la IASC, que cuenta con Registro Sanitario y Certificado de Agricultura Ecológico y que desarrolla productos a partir del Aloe Vera ecológico de máxima calidad para usos alimentarios, cosméticos y complementos activos ha sabido apostar por la innovación y la economía circular este año logrando notables hitos. Es una empresa, líder nacional y europea en la obtención extractos vegetales de Aloe vera, 100% certificado ecológico y de suprema calidad en sus productos cuyo objetivo es garantizar la máxima concentración de nutrientes y principios.

Entre los logros obtenidos en 2019, señala Isabel Martínez Martínez, gerente de Veracetics, destacan la nueva línea de envasado en formato Doypacks, lanzando la primera bebida energética de Aloe vera BIO. Este tipo de envase Doypack es muy cómodo, ligero, fácil de transportar y almacenar. También han sacado al mercado el primer jugo de Aloe vera BIO con Granada comercializado por una famosa empresa nacional, así como la primera bebida refrescante no carbonatada con extracto de Olivo BIO. Por otra parte, la empresa madrileña también ha renovado todos los sellos de calidad como el ISO, ECOCERT, BIOINSPECTA, IASC, CAEM y ha incorporado el sello V-LABEL a sus etiquetas y han ampliado los productos veganos.

Este año, Veracetics también ha reformado y modernizado sus instalaciones, tanto las líneas de envasado, como etiquetado y laboratorio de nuevos desarrollos de Aceites de Aloe vera y Extracto Seco de Aloe vera; ampliado la línea de envasado para nuevos formatos de botellas y cierres e incrementado los controles de calidad en metrología. Han creado una nueva línea de envasado para productos viscosos. A su vez, ha implantado otra nueva línea de transformación de residuos que favorece la economía circular. Y es que Veraceticsha apostado de manera clara por la ecoinnovación al convertir los residuos generados por la hoja de Aloe vera en nuevos productos, como son los aceites de Aloe vera, únicos a nivel mundial desarrollados, ecológicos certificados y con una alta capacidad regenerativa.

Veracetics continúa liderando un proyecto sostenible, integrador y transversal de Innovación en Bioeconomía para la reactivación el medio rural a través del cultivo de microalgas en el Mar Menor. Las microalgas, en los últimos tiempos, han adquirido un papel relevante como fuente de alimentación y producción de biomasa. Desde la empresa impulsan tanto la economía circular como la economía local y regional, la calidad de los productos y la sostenibilidad del medio ambiente.

Fruto del trabajo continuo y permanente, durante 2019 Veracetics ha logrado muchos hitos. Siempre, y así lo afirman desde la empresa, “hemos apostado por innovación y desarrollo en la gama de productos para usos alimentarios, cosméticos y complementos que elaboramos para diferentes sectores dirigido siempre hacia la búsqueda de productos de Aloe vera innovadores y originales que contribuyan a mantener un nivel de vida saludable”. Su departamento de I+D+i cuenta con una dilatada experiencia de más 20 años de experiencia por eso en su laboratorio pueden desarrollar cualquier producto de Aloe vera de marca blanca o propias, según las necesidades y pautas que marque el cliente.

Veracetics

Empresa de Base Tecnológica, con más de veinte años de experiencia surgida en el seno de la Universidad de Alcalá de Henares, líder nacional y europea en la obtención extractos vegetales de Aloe vera. Su objetivo fundamental es mejorar lacalidad de vida a través de la investigación, desarrollo y aplicación de las innovaciones. Su innovador concepto de productos de consumos obtenido de extractos vegetales y aplicados a diferentes sectores la sitúan a la vanguardia del sector. Ha sido la primera empresa europea con producción y tecnología propia para la extracción y fabricación de Aloe vera no importada y, también, la primera que obtuvo el Registro Sanitario y Certificado de Agricultura Ecológica.

