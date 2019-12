​Carta abierta de un “SENIOR” a la sencillez y a los sencillos

Deseo que todos os encontréis bien... que los vuestros os rodeen con su afecto... Por aquí, lo normal..., la edad, el trabajo, los achaques, las rarezas, la desmemoria y..., a veces, un poco de soledad... OS RECUERDO CON CARIÑO, un poco ya difuso...



Me gustaría ofreceros mis sentimientos, esos que, ahora, los posmodernistas, señalan con el dedo de la ignorancia, pero que yo guardo como mi “pequeña creación”.



La vida me influyó... las personas me acompañaron... las ideas, muchas, me hirieron, pero mis pinceles, de carboncillo barato, siempre plasmaban la realidad de mi historia, sin falsificaciones.



Ahora, al final de un año sombrío para toda una sociedad descolocada, aparece la NAVIDAD... la NAVIDAD de MIL DIOSES... la NAVIDAD que todas las historias respetaron...



NAVIDAD, amigos, significa, primero, RECUERDO de los AUSENTES... de nuestros padres... de nuestros hermanos... de nuestros familiares... de nuestros amigos. Se fueron con la alegría de haber estado entre nosotros... Un beso para todos ellos.



NAVIDAD, queridos, es REENCUENTRO... con la familia... con los amigos... con los necesitados. Con todos ellos me sentaré y en una mesa imaginaria BRINDAREMOS.



NAVIDAD, chavales, es una realidad de ILUSIONES convertidas en HISTORIAS de AMOR... de SUEÑOS... de VIDA... de ALEGRIAS... de SONRISAS...



NAVIDAD, hijos míos, también es una pequeña gran mentira... DISFRAZAMOS con ADORNOS muchas vergüenzas... OLVIDAMOS a muchos... CONSTRUÍMOS vivencias efímeras y pasajeras... FALSIFICAMOS tradiciones...



Pero, para mí, sobre todo, NAVIDAD son TODOS... SÍ, TODOS ESOS SERES SENCILLOS que deambulan por el mundo en busca de algo tan simple y universal como es la VIDA... Sí, una VIDA con ilusión, con esperanza, con futuro...



Por eso, por las noches me duele la lejanía de todos ellos y en el insomnio seco las lágrimas de mi impotencia.

Para mí, amigos todos, como cristiano, también NAVIDAD es CONTEMPLAR a JESÚS recostado en el regazo de MARÍA y, a su lado, SAN JOSÉ, prudente, observándoles...



Nada más, un abrazo muy fuerte.



¡¡Sed felices!!