La oferta de empleo con FP supera a la universitaria, según un informe de Grupo Adecco

viernes, 27 de diciembre de 2019, 08:02 h (CET) La formación profesional comienza a ser más demandada gracias a una enseñanza práctica y con mayor conexión empresarial Por primera vez la formación profesional ya atrae más empleo que la formación universitaria. Como recoge el periódico El País en su sección de economía, las ofertas de empleo durante el año 2018 demandaron un mayor número de candidatos con formación profesional frente a las ofertas con título universitario. Queda patente la diferencia según los datos expuestos con un 43,3 por ciento y un 38,5 respectivamente, es decir, con 4,8 puntos superior en ofertas de empleo. Esta diferencia aún no es una tendencia al alza en España, pero se espera que en los próximos años sea así.

La alta empleabilidad y los competitivos salarios convierten a la Formación Profesional, tanto de grado medio como superior, es una de las opciones más solicitadas por los estudiantes. El 70 por ciento de los graduados continúan trabajando en las empresas donde realizaron las prácticas, y en el caso de la FP Dual este dato alcanza casi el cien por cien. Estos datos tan positivos también son confirmados por Cedeco, centro de estudios profesionales donde se imparten una gran variedad de cursos entre los que destaca el curso de auxiliar de educación infantil. También dan la posibilidad de formación a distancia con su curso online de auxiliar de dentista y bolsa propia de empleo.

A pesar de todas estas razones, continúa existiendo en la sociedad española una prevalencia por la formación universitaria. Entre las familias aún se piensa en la universidad como el elemento clave para encontrar posteriormente empleo, algo que difiere de la realidad actual. Hay un desconocimiento general de la sociedad de la alta demanda de las empresas y en muchos casos no se cubren los puestos necesarios. Otro aspecto destacado y desconocido para gran parte de la sociedad es que el salario inicial de un graduado en FP es superior, en determinados casos, al de un universitario gracias al convenio.

