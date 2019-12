No resuelve los problemas Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

viernes, 27 de diciembre de 2019, 10:31 h (CET) Hay un ciertos retroceso democrático. Según el Instituto Internacional para la democracia, El IDEA, hay más países considerados democráticos, sin embargo, la calidad ha bajado. Se dice, que la democracia está en crisis, porque no resuelve los problemas de la sociedad: La corrupción, el desempleo, la desigualdad.



Hablando de desigualdad. Cuando el dinero está en manos de unos pocos, es muy difícil que el pueblo mande o gobierne .. Esta concentración del dinero, hace que las estructuras democráticas no funcionen bien. Quien paga manda!. (..). Y hablando de la corrupción. Últimamente se habla mucho de dos tramas: La de los ERE de Andalucía. Y la Gürtel. La primera: "Sistema ilegal de ayudas a empresas relacionadas con le PSOE". La segunda: "Contratos arreglados a favor de empresas de la trama liderada por Francisco Correa". La corrupción es muy perjudicial porque a menudo dificulta la libre competencia. Impide que se impongan las mejores ideas, que se desarrollen los mejores proyectos, que se mantengan las empresas más productivas. Considerando simplemente eso, las dos tramas mencionadas son criticables. Si consideramos la cuantía, la primera va delante. Ahora bien. Si consideramos que la sentencia de la segunda trama, incluye los delitos de financiación ilegal, y blanqueo de capitales, yo creo, que podemos decir que esta corrupción es más grave.

