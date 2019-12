Los beneficios que reporta no leerme

Escribo estas tímidas, aunque sinceras palabras, para que quede constancia de los grandes beneficios que conlleva no leer, incluso lo que estoy escribiendo, claro está. Si ha llegado hasta aquí, le prevengo:” ¡No siga!” Ya que no le servirá para otro menester que para trastornarle los esquemas que haya conseguido la sociedad instaurar en usted y, ¿para qué desmontar nada? Como no quiero que me tachen de vanidoso, quiero hacer extensivo a todo tipo de escritos, provenga este de quien provenga. Seguramente, usted se preguntará:”Pero, bueno, entonces ¿para qué escribe este hombre si me está aconsejando que no le lea?” Y yo le contestaría que, en primer lugar, se escribe y se habla para oírse uno a sí mismo. Que todo lo que se dice es un desecho residual de experiencias ajenas. Que el hecho de transcribirlas, sirven como desahogo y ordenación de ideas, pero que para usted de poco le van a servir. Porque, como dice un sabio refrán:”Nadie escarmienta en cabeza ajena”. En fin, si ha llegado hasta aquí, lo mejor que le puedo aconsejar para este nuevo año es que levante la cabeza de los libros, viva en su propia vida, medite sobre sus propias experiencias y escriba su propio libro. Y, bueno, solo me resta desearle que le vaya bien. Reciba cordial saludo