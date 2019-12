Promise, marca de lencería y pijamería, propone las mejores opciones para estas navidades Comunicae

viernes, 27 de diciembre de 2019, 07:46 h (CET) Se acercan las navidades y una de las tareas más importantes es la búsqueda del regalo perfecto para los seres queridos. La originalidad, la utilidad y el buen gusto van muy unidos, sobre todo en esta época del año Promise apuesta por varias opciones de lencería y pijamas para poder disfrutar de estas fechas tan señaladas de una forma muy especial.

En pijamería, la firma cuenta con un pijama dos piezas con el pantalón de estampado navideño en rojo y blanco y la camiseta en gris o rojo con motivo navideño. Este es el pijama que Promise ha diseñado especialmente para estas fechas, ya que es un modelo muy calentito y con estampados que aluden a la navidad, como los copos de nieve y los abetos. Los más pequeños de la casa también podrán disfrutar del pijama navideño de Promise, siempre a conjunto, para que la estampa navideña sea perfecta.

Como complemento, en Promise cuentan con una de las batas-poncho más bonitas que verás estas navidades, inspiradas en Mamá Noel, toda una monada con la que abrigarnos en casa.

Además, para completar el look, Promise propone unas suaves y peludas zapatillas.

En cuanto a lencería, la tradición dice que, para atraer la suerte, el amor y la pasión para el nuevo año, es imprescindible llevar la ropa interior roja en nochevieja. Así, Promise pone fácil la elección con una colección especial para esta ocasión.

La firma apuesta por el color estrella de esta época del año, el rojo. Para ello, ha diseñado una línea especial de lencería “Sexy New Year” con el que podrás brillar en estas fiestas.

Conjuntos lenceros de color rojo y con mucho encaje, donde podrás elegir entre braguita, tanga o culotte combinado con un sujetador push up muy sexy.

Promise cuenta también con diversas opciones para regalar a los chicos. Un pijama de dos piezas, con el pantalón a juego con el de mujer y la camiseta en gris, también podrás optar por un pack de dos boxers con estampados especiales para estas fechas.

Conoced más sobre la marca a través de su página web www.promise.es y seguid a Promise en sus redes sociales @promise_es.

Descarga directa a las fotos de imagen y e-commerce de Sexy New Year Promise:

https://we.tl/t-BOBraURaOM

Descarga directa a las fotos de imagen y e-commerce Luxury & Underwear:

https://we.tl/t-lYUp0w3H6f

Descarga directa para las siluetas de Promise:

https://we.tl/t-GQrqA9ibNw

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.